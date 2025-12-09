Олимпиадите дават възможност да премериш сили с най-добрите ученици, каза Ангел Гушев, директор на ПМГ „Васил Друмев“ във Велико Търново

Олимпиадите дават възможност да премериш сили с най-добрите ученици от цялата страна, каза за БТА директорът на Природо-математическа гимназия (ПМГ) „Васил Друмев“ във Велико Търново Ангел Гушев. Те и останалите ученически състезания винаги са се отличавали и с неповторимата атмосфера преди, по време и след провеждането им. Тези съревнования водят до безценни неформални и реални, а не виртуални контакти с връстници, до възможността да видиш отблизо хората, замесени в подготовката на най-добрите, добави той.

Директорът подчерта, че в ПМГ „Васил Друмев“ винаги са постъпвали мотивирани и високоинтелигентни ученици, търсещи поле за изява. За разлика от сега, преди олимпиадите и състезанията не бяха много, разказа той. За да се даде възможност за реализация на по-широк кръг ученици, се използваха всякакви извънкласни дейности. Кръжоците и школите по математика, програмиране и математическа лингвистика в гимназията винаги са се водили от най-добрите учители. Много тясно беше сътрудничеството между математическите гимназии. Организираха се регионални математически състезания, провеждаха се съвместни лагер-школи. Изявените ученици винаги са имали възможност да участват и в Ученическата секция на Пролетната математическа конференция на Съюза на математиците в България със защита на реферати, в национални лагер-школи. Въпреки огромния опит и качествата на учителите по математика в гимназията, става ясно, че качествена подготовка на елитните отбори за олимпиади и национални състезания няма как да се извърши, без да се „пие вода от извора“ и да се организират срещи с гости-специалисти. В момента, благодарение на програмата на Министерството на образованието и науката, са в ход Национални програми за работа с надарени деца, за подготовката им за състезания и олимпиади.

Според Гушев, към настоящия момент олимпиадите, състезанията и конкурсите са тези, които дават на учениците поле за изява не само на регионално, на национално, а понякога и на международно ниво. Въпреки че броят на тези мероприятия расте, в последно време се забелязва тенденцията за отлив от участие в тях. Може би причината за това е желанието на повечето ученици да постигнат бърз успех, при това без да се полагат особено големи усилия, смята Гушев. Понякога нивото на задачите или темите се повишава драстично при преминаване в следващ кръг. Това също донякъде е демотивиращо, особено ако се приеме пораженческата стратегия „Защо да се явявам на този кръг, след като дори и да го премина, на следващия сигурно ще се проваля“.

Директорът на ПМГ във Велико Търново е на мнение, че има няколко типа ученици: участващи във всички възможни състезания по техните сили и възможности; имащи потенциал, но с липсваща увереност; имащи желание за изява на всяка цена, без значение от нивото си на подготовка и такива, които могат и знаят, но по една или друга причина не обичат да се изявяват.

Очевидно учениците от първата и третата група не се нуждаят от допълнителна мотивация, коментира той. В първата група са тези, с които винаги се гордеем, но и които трябва да пазим от претоварване. На учениците от третата група разчитаме, когато трябва да се наблегне на масовостта. Мотивацията на тези, които не са много уверени в собствените сили, е по-лесна и аргументите, че докато човек не опита да се справи с даден проблем, той не може да бъде сигурен дали ще успее, в повечето случаи вършат работа. Що се отнася до другата група „прагматично мислещи ученици“, то там мотивацията не дава големи резултати, освен ако не бъде подплатена с подходящи стимули, като „временно повишаване“ на успеха по съответния предмет.

Относно ролята на учителите, Гушев коментира, че през последните години от системата на образованието са излезли много от тези, които са посветили живота си на преподавателската дейност и дори само с присъствието си са били вдъхновение за учениците. Стараем се при подбора на нови кадри в училището да привличаме висококвалифицирани учители, които са мотивирани за работа с изявени ученици. Опитваме се да им осигурим и необходимото спокойствие, и време за аклиматизация.

В образователния процес родителите също заемат важно място, категоричен е директорът. Без тяхната помощ и подкрепа е невъзможно нещата да се случват по правилния начин. Те имат голямо желание и амбиция да видят децата си успели и това е още от годините, когато синовете и дъщерите им са малки. Затова и фокусът на някои състезания се измести от гимназиален в прогимназиален, та дори и в начален етап. В ПМГ „Васил Друмев“ приемът е след завършено основно образование, така че ние се срещаме с малко по-големи ученици. При тях участието в състезания и олимпиади вече е осъзнато, а не плод на родителски амбиции. Това, което правим ние, е да се опитаме да задържим интереса им и да ги подкрепяме в техните изяви. Практика при нас е, използвайки финансирането по национални програми или средства от бюджета на училището, да осигуряваме средствата за участието на нашите ученици в състезания и олимпиади.

Намаляването броя на участниците в олимпиади в някои общини през последните години според Гушев има своето обяснение и то не е само в географски аспект. Отдавна темите на някои състезания и първите кръгове на олимпиади не са съобразени със средното ниво на учениците по съответните предмети в страната, смята директорът. В опита си да откроим най-добрите още в първите кръгове, ние съзнателно или не вдигаме летвата твърде високо и не даваме възможност на средностатистическите ученици да я прескочат. Това вместо да ги мотивира, по скоро ги обезсърчава и отказва.

Според Гушев, учениците на математическите и прородо-математическите гимназии винаги са били гръбнакът на националните отбори по математика, информатика, информационни технологии, физика, химия и биология. Последните години тези гимназии „произвеждат“ успешни олимпийци по чужди езици, лингвистика, история, география, философия. Това се дължи на факта, че високоинтелигентните и мотивирани ученици, обучаващи се в тях, успяват да развият своя потенциал и да намерят най-доброто поле за изява. Без неуморната и всеотдайна работа на учителите, които трябва да открият и развиват техните заложби, това няма как да се случи. Броят на успешните олимпийци обаче не трябва да заблуждава. Често пъти едни и същи ученици попадат в разширените отбори на страната по различни дисциплини, а при възможност я представляват. Според Гушев ще бъде градивно да се направи опит на повече места в страната да се подготвят ученици на добро средно ниво, от които по естествен начин да се открояват най-добрите.

Министерството на образованието и науката (МОН) и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН) организират кампанията „Участвай! Олимпиадата е за всички“, която цели да популяризира участието в първите (общински) кръгове на ученическите олимпиади по природни науки – математика, физика, химия, биология, информатика, лингвистика, астрономия и география. Целта на кампанията е да повиши активността на учениците, учителите и директорите за участие в общинските кръгове на олимпиадите.

Олимпиадата не е само за отличници, тя е възможност за всяко дете да развие и покаже способностите си, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на откриването на кампанията „Участвай! Олимпиадата е за всички“. Инициативата на Сдружението на олимпийските отбори и МОН предвижда повишаване на осведомеността на учениците и родителите относно възможностите и ползите от участието в общинския етап на надпреварите по различните предмети. Медиен партньор на кампанията е Българската телеграфна агенция.