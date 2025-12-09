Илия Царски закри кампанията на МОН „Аз и моите родители – отговорни на пътя“ с лекция и демонстрация в Хасково

В Хасково се състоя последният форум от обучителната кампания на Министерството на образованието и науката (МОН) „Аз и моите родители – отговорни на пътя“, която е част от инициативата „Аз ще бъда отговорен шофьор“. Лице на иницативата и основен лектор в нея е автомобилният състезател Илия Царски.

Пред ученици от хасковските гимназии, които изпълниха залата на Младежкия център в града, се проведе лекционната част на обучението, а на демонстрациите с автомобили домакин бе местното Средно училище “Васил Левски“.

Кампанията е насочена едновременно към децата и техните родители, тъй като безспорно възрастните играят важна роля във възпитанието на подрастващото поколение и са пример за него. Инициативата цели да предупреди младежите, че преди да станат водачи, трябва да са добре подготвени теоретично. Те трябва да знаят важните причини за произшествията на пътя, някои от които завършват фатално за младите хора, каза за БТА Илия Царски. Неговите препоръки към младежите са на база на анализите, които са направени от началото на кампанията за нейния положителен ефект.

"Учениците се вслушват в моите съвети, а един от най-важните е повишеното внимание към високата скорост, съобразяване с пътната обстановка и да не се пренебрегва фактът за липсата на опит сред младите водачи", каза още автомобилният пилот. "Спазвайте правилата за движение по пътищата, бъдете отговорни към себе си и пазете останалите участници в движението", е апелът на Илия Царски към бъдещите шофьори.

В демонстрацията в двора на училището домакин "Васил Левски" беше показан автомобил с патентовано от екипа на Илия Царски съоръжение, чрез което се показва как водачът трябва да реагира, ако автомобилът стане неовладяем на пътното трасе. Автомобилният пилот подчерта важността на предпазния колан в автомобила и посочи, че човешкото тяло е силно уязвимо при сблъсък, настъпващ при движение със скорост 60 километра в час.