Докторанти могат да кандидатстват до края на седмицата за годишната стипендия на фондация „Карол Знание“

Докторанти могат да кандидатстват до края на седмицата в конкурса за годишната докторантска стипендия на фондация „Карол Знание“ в размер на 5000 евро, съобщиха организаторите.

От фондацията уточняват, че в конкурса могат да участват редовни докторанти – български граждани, които през 2026 г., когато се присъжда стипендията, не са в последната година на обучението си. Допускат се кандидатури на докторанти от акредитирани висши училища в страната или от Българската академия на науките (БАН) в областта на естествените, техническите или медицинските науки. Крайният срок за подаване на документи е 14 декември 2025 г.

Необходимите документи за кандидатстване са автобиографична справка (CV), мотивационно писмо, заповед за зачисляване в докторантура и резюме на научната работа. Докторантската стипендия се връчва от 2012 г. – първоначално от финансова група „Карол“, а от 2018 г. - от фондация „Карол Знание“, уточниха от организацията.

Годишната докторантска стипендия за 2025 г. бе отредена за д-р Антония Паланкалиева – лекар по дентална медицина, асистент, специализант и редовен докторант в катедра „Детска дентална медицина“ на Факултета по дентална медицина към Медицинския университет – Пловдив.

/ИПД