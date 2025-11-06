Екипът на университета представи своя принос в проекта FIRE-RES на заключителната конференция в Брюксел

На 4 и 5 ноември в Брюксел, столицата на Европейския съюз, се проведе заключителната конференция на проекта FIRE‑RES („Fire-Resilient Landscapes – Towards a Fire-Resilient Europe”), финансиран по програмата Horizon Europe. Проектът се изпълнява с участието на множество европейски партньори, сред които и Лесотехническия университет – София (ЛТУ).

Темата на конференцията „За устойчиви ландшафти в Европа“ събра учени, политици и практици от три континента, които дискутираха как да се изгради устойчивост на природни ландшафти в Европа пред нарастващия риск от екстремни пожари.

В рамките на политическия панел, който се състоя на 5 ноември в сградата на Европейската комисия, взеха дейно участие:

· д-р Андрей Ковачев – член на Европейския парламент от групата на Европейската народна партия (ЕНП) и активен застъпник за устойчивото управление на територии и

· доц. Георги Костов – ръководител на дейностите на FIRE-RES и преподавател в Лесотехническия университет.

Конференцията подчерта, че резултатите от проекта вече се подготвят за внедряване в практиката, като акцентът се поставя върху превенцията и ранното откриване на пожари в природата. Както отбелязва и официална публикация на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), традиционният подход „гася, след като пламне“ вече не е достатъчен – необходимо е управление на ландшафта, ранна детекция и активна превенция.

Важно е, че само действителното съвместно управление – с ясно разпределени отговорности между институции, общности и териториални звена е в състояние да подреди ангажиментите и да минимизира риска в ключовите сектори на земеползване, горско стопанство и защита на гражданите.

Лесотехническият университет очаква „follow-up“ (продължение) на досегашната дейност чрез активното си участие в три нови проектни предложения, заедно с партньорите от FIRE-RES, с цел утвърждаване на лидерска роля за България в областта на устойчивото управление на ландшафти и пожарната устойчивост.

Проектът FIRE-RES, който стартира през 2021 г. и ще завърши през 2025 г., има за цел да изгради и популяризира модел на интегрирано управление на пожари чрез научни, технологични, социални и екологични решения с 11 т.н. „Living Labs“ (открити теренни демонстрации) в различни европейски държави.

Чрез този подход се пропагандира философията, че „огънят е част от природата, но можем да го управляваме“ – не само чрез гасене, а чрез добро земеползване, разнообразен ландшафт, ранно откриване на топлинни аномалии и активно участие на местните и научните общности.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Лесотехническия университет)