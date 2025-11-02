Книги на д-р Полина Антонова ще бъдат представени днес в рамките на фестивала „Музикални зографи“

София е домакин на фестивала „Музикални зографи“, който продължава от 4 октомври до 16 ноември, информират организаторите.

Днес, 2 ноември, ще има представяне на книги на д-р Полина Антонова, посветени на Димитър Ненов и Панка Пелишек, съчетано с концертно изпълнение на „Лешникотрошачката“ и премиера на пиеса от Албена Врачанска за четири ръце. Събитието е в Централен военен клуб от 11 ч.

На 8 ноември е изложбата и дискусия „Историческите шаржове на прехода – 35 години от началото“ на художника Румен Статков, на 9 ноември – премиерата на книгата „Баснословник“ от Емануел Икономов, на 10 ноември – камерен концерт на Яна Лолова (пиано) и Антонио Илиоски (виолончело) с произведения от Шостакович, Чайковски и Прокофиев.

На 13 ноември е рециталът на проф. Герхард Райхенбах (Германия), един от най-значимите имена в света на класическата китара, а на 16 ноември – дебютният концерт на младия пианист Димитър Цонев.

Събитията на фестивала обединяват музика, визуални изкуства, кино и литература в общо пространство, където публиката не просто слуша или гледа, а преживява многопластовото въздействие на изкуството.

Фестивалът събира на една сцена млади дарования и утвърдени творци – музиканти, художници, писатели и режисьори – с мисията да изгради мост между поколенията и да открие нови пътища за взаимодействие между традицията и съвременността.

