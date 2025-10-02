Тенденциите и предизвикателствата пред онлайн търговията бяха обсъдени на форум в София

Тенденциите и предизвикателствата пред онлайн търговията бяха объдени по време на Десетото издание на годишната конференция за електронна търговия eCommerce Annual Summit в София.

Форумът се организира от сп. "Ентърпрайс" (Enterprise) и събира лектори в областта на електронната търговия и дигиталния маркетинг и представители на онлайн бизнеса, за да обменят опит, добри практики и идеи, посочиха организаторите.

Проучване на "Маркет линкс" за нагласите на потребителите и намеренията им за предстоящата кампания "Черен петък", представено на форума, отчита, че има несигурност и предпазливост сред българските потребители.

Данните показват, че няма значимо увеличение на дела на пазаруващите онлайн у нас - през тази година те са 59 процента спрямо 58 процента през 2024 г., отбеляза Добромир Живков, управител на агенцията. Според изследването 78 процента от анкетираните декларират намерение за покупка през този Черен петък, а през миналия са били 71 процента, като Живков обясни, че това не следва да се приема като сигурна индикация какво ще се случи на пазара у нас и дали ще има растеж. Въпреки ръста тази година от 7 процента на деклариращи българи, че ще направят поне една покупка на Черния петък, картината на намеренията за пазаруване по продуктови категории дава първите индикации за свиване на потребителската кошница, отчита проучването. Очакваме ограничаването на покупките до по-малък брой категории да има обезсилващ ефект на по-големия брой потребители, готови да се включат в кампанията, посочи Живков. Той отбеляза, че за разлика от предишните две години, когато сякаш бяхме склонни да харчим повече пари и да купуваме стоки в повече продуктови категории, сега се забелязва определена предпазливост. Живков добави, че тази предпазливост се вижда през ограничаването на намеренията за пазаруване в отделните категории.

Изследването показва, че по-сериозните инвестиции в домакинствата тази година са "под риск" - като покупка на домакински електроуреди, потребителска електроника, мебели и стоки за дома, където обичайно инвестираме по-големите суми. То показва също, че са малко категориите, в които се отчита нарастване на планираните инвестиции - те са свързани с туристически услуги, покупка на дрехи, обувки и аксесоари, хранителни добавки.

Българският потребител по различни фактори в момента не се чувства финансово стабилен, това поставя голямо предизвикателство пред всички оператори в онлайн търговията, коментира Ивайло Чакъров, търговски директор на компанията за финансови услуги "Юте България" (IUTE). Той добави, че се наблюдава недоверие в модела на плащане при онлайн пазаруване, както и за това как ще бъдат управлявани личните данни, които се изискват. По думите му българският потребител поначало е по-мнителен като народопсихология. В тази връзка Чакъров посочи, че потребителят се чувства комфортно, когато има минимално човешко участие при обработката на личните данни, защото тогава за него не стои мисълта, че може някой някъде да злоупотреби с тези данни.

Надя Гогова, издател и управляващ партньор на сп. "Ентърпрайс", отбеляза, че целта на форума, който се провежда за десета година, е да обедини хората, които в момента развиват електронната търговия в България. Създадохме платформа за обмен на идеи, където се обсъждат не само текущи тенденции, но и бъдещето на сектора, каза тя.