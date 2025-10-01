Във времена на кризи ESG стандартите могат да помогнат да запазим посоката си, смята посланикът на Италия в София Марчело Апичела

Във времена на кризи ESG стандартите (екологични, социални, управленски - бел. ред.) могат да помогнат да не дерайлираме, а да запазим посоката си. Това посочи посланикът на Италия в София Марчело Апичела, който участва в международната конференция "ESG: Трансформиращо управление за растеж на бизнеса". Събитието е организирано от Конфиндустрия България в партньорство с Българската Мрежа на Глобалния договор на ООН и се провежда в "Хотел Интерконтинентал София".

Апичела цитира проучване от 2023 г., според което за 26 процента от младите хора на Европа едно от най-важните условия за започване на работа е компанията да има социална кауза, като за България процентът е даже по-висок. По думите му трябва да предадем на следващите поколения наследство от фирми, базирани на устойчивостта. В тази връзка трябва да се обръща особено внимание и на работната ръка. Инвестициите в ESG също се стремят към подобряване на работната ръка, отбеляза посланикът. По думите му България и Италия могат да изминат общ път особено при работата с младите работници.

Апичели отчете като друга ключова тема веригата на доставки – една фирма не може да си позволи да губи в най-слабите си звена, тоест доставките. Той отбеляза, че както в Италия, така и в България се наблюдава ръст на стратегическите партньорства между фирмите, базирани на споделената отговорност и отговорността към околната среда.

По мнението на италианския посланик сред най-важните цели на Европейския съюз (ЕС) трябва да бъде да не се натоварват фирмите с изисквания, които могат да забавят тяхното развитие. Политиките трябва да бъдат интелигентни, но и гъвкави, посочи той.

Председателят на Конфиндустрия България Роберто Санторели заяви, че трябва да се мисли за предприятието не само за едно изолирано зъбно колело, а като сърцето на екосистема, създадена от хора, общности и околна среда. Това означава управление с отговорност, даване на пример и превръщане на намеренията в резултати, отбеляза Санторели. Той допълни, че стойността на една фирма днес не се отчита само в цифри, а и с хората, с които работи - силното управление означава партньорите и доставчиците да имат еднакви етични и социални ценности.

По думите на Санторели ESG не е теория, а практика, която прави предприятията по-силни, а околната среда по-здравословна. Според него важна е също активната роля на правителствата.

Председателят на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН Димитър Цоцорков каза, че от организацията са се спрели на тази тема за днешното събитие, защото успехът на една компания и на едно общество зависи от избора на стратегия, от избора на правилната рамка на управление, която включва морални и етични принципи. Дългосрочният успех не е възможен без прозрачна и етична рамка на управление – тя вече не е избор, а задължение, смята Цоцорков.