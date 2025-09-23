Подробно търсене

Международен форум за иновации ще се проведе в София през февруари 2026 г.

Мартин Леков
Изображение: "Иновейшън стартър"
София,  
23.09.2025 10:32
За дванадесета поредна година през 2026 г. в София ще се проведе международният форум за иновации "Иновейшън експлорър" (Innovation Explorer). Събитието е насрочено за 26 февруари, като фокусът ще бъде насочен към бъдещето на биониката, неврочипирането, изкуствен интелект агентите, дълголетието, вечната младост и генното инженерство, съобщават организаторите на форума от "Иновейшън стартър".

В рамките на събитието лектори от Харвард, Станфорд, Невролинк и др. ще направят демонстрация в реално време на най-мощните функции на изкуствения интелект. Преминаването от изкуствения интелект към реалността и от реалността към изкуствения интелект вече не е само фантазия от научната фантастика, а всекидневие, посочват от организаторите.

Сред другите акценти на форума ще бъдат теми като роботи, задвижвани от изкуствен интелект, които помагат на хората, невронни връзки, роботизирани таксита, еволюция на киберзаплахите, но и на здравните технологии. Събитието е с билети.

Към 11:00 на 23.09.2025

