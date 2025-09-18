Подробно търсене

Еврото отстъпва от близо тригодишни върхове след решението на УФР за лихвите

Спас Стамболски
Снимка: AP Photo/Gregorio Borgia, архив
Франкфурт на Майн,  
18.09.2025 09:14
 (БТА)

Курсът на еврото се понижава спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, след като Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ обяви решението си за понижаване на лихвите с 0,25 процентни пункта, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира за 1,1787 долара към 09:08 часа българско време, което е с 0,26 на сто по-малко в сравнение с края на вчерашната търговия, когато продължи да се движи в близост до най-високите си нива за последните 3 години.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,1837 долара за евро.

/СЛС/

Към 09:52 на 18.09.2025 Новините от днес

