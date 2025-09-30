Подробно търсене

Кръгла маса "Ускорен енергиен преход: Политики и иновации за устойчиво развитие до 2040 г." ще се състои днес в София

Камелия Цветанова
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
30.09.2025 06:30
 (БТА)

Кръгла маса "Ускорен енергиен преход: Политики и иновации за устойчиво развитие до 2040 г." ще се състои днес от 14:30 ч. в столичния "Гранд Хотел Милениум", съобщи организаторът на събитието - Центърът за изследване на демокрацията. 

Основната тема на форума ще бъде как ще изглежда българската енергетика през 2040 г. - пленена от инерцията на миналото, или задвижвана от нови технологии и инвестиции. 

За участие са поканени министърът на енергетиката Жечо Станков, председателят на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Делян Добрев, изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор Ангелин Цачев, директорът на Програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров.

По време на форума Центърът ще представи обновена дългосрочна визия за развитието на българската енергетика, която разглежда два сценария - базов, който се основава на съществуващите политики и цели на държавата, и алтернативен, който ускорява декарбонизацията на българската икономика и води до стопанска трансформация в ключови отрасли.

Кръглата маса ще даде отговор на най-важните въпроси за идното десетилетие - какви са последиците от запазването на централизирания модел на управление на сектора и кои са бариерите пред внедряването на новите технологии, какви икономически и социални ползи носят либерализацията и инвестициите във ВЕИ и модерна инфраструктура, какви конкретни стъпки трябва да се предприемат днес, за да бъде българската енергетика конкурентна и устойчива през 2040 г., посочват от Центъра за изследване на демокрацията. 

/ВЙ/

