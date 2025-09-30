Общинските съветници във Враца ще разгледат годишния отчет за изпълнение на бюджета на общината за 2024 година

Годишният отчет за изпълнение на бюджета на Община Враца за 2024 година ще разгледат на днешното си заседание общинските съветници. Точката е част от дневния ред, публикуван на интернет страницата на администрацията.

Според информацията уточненият финансов план за 2024 г. на общината е в размер на 174 657 201 лв.. Изпълнението на данъчните приходи е в размер на 8,643 млн. лв. или 84,41 % от уточнения годишен план. Неданъчните приходи са 21,572 млн. лв. или 93,48 % от планираните. През 2024 г. инвестиционните разходи по отчетна информация са 22,63 млн. лв., от които извършените капиталови разходи по бюджета на общината са в размер на 16,512 млн. лв., или 71,54% от уточнения годишен план, сочи още отчетът на кмета Калин Каменов.

Веднага след отчета на бюджета за миналата година кметът ще представи и информация за текущото изпълнение на финансовата рамка за първото полугодие на тази година. В дневния ред са включени общо 14 точки, касаещи различни разпореждания с общински имоти. Три от тях са за промяна предназначението на поземлени имоти във Враца и с. Бели извор, две за одобряване на проект за Подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване в с.Вировско и за техническа инфраструктура във Враца, шест са за допускане на изработване ПУП.

В дневния ред са включени и две точки за промяна на предишни решения на съвета, както и предложение за отпускане на финансова помощ по утвърдени правила на комисията по здравеопазване към Общинския съвет във Враца.