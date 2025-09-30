Общинските съветници в Каварна ще разгледат отчета за изпълнението на бюджета на общината за 2024 година. Това е посочено в публикувания на сайта на Община Каварна проект на дневен ред. Ще бъде обсъдена и докладна записка за разпределяне на неразпределената печалба от минали години на търговското дружество „Бизоне“ ЕООД- в ликвидация, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

Общинските съветници ще се запознаят и с информация за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Каварна за 2024г. Ще бъде обсъдена и актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

Съветниците ще трябва да вземат решения и за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, и за прекратяване на съсобственост в поземлен имот.

Сред точките на заседанието са и за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за „Кабелна линия НН за електрозахранване на „За животновъдна ферма“, с. Българево, община Каварна.“, и одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план и План схема за трасе на подземен електропровод 20kV и изменение на част от трасе с одобрен с Решение на общинския съвет от 2006 година.