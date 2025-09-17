Започва кандидатстването за новото издание на програмата "Лидерска академия", организирана от Съвета на жените в бизнеса в България

Започва кандидатстването за 12-ото издание на инициативата "Лидерска академия" - образователна програма, която насърчава личностното и професионалното развитие на жени от различни сфери на бизнеса и обществения живот у нас, съобщават организаторите от Съвета на жените в бизнеса в България.

До 5 октомври е срокът за кандидатстване за участие в новото издание на програмата, което отново ще предостави на участничките възможност да развият лидерските си умения чрез безплатни обучения по теми като емоционална интелигентност, презентационни умения, умения за отстояване на влияние, посочват организаторите.

Тази година кандидатстването ще се осъществява изцяло онлайн чрез специално създадена страница: Кандидатстване за Лидерска академия "Успяваме в България" - Women In Business, а на сайта на организацията може да бъде намерена информация за програмата и лекторите тази година.

Програмата предлага интензивно обучение, водено от утвърдени лектори и експерти, които споделят своя опит в сфери като стратегическо управление, комуникации, иновации, устойчиво развитие и предприемачество. Инициативата е безплатна и вече е помогнала на стотици жени от цялата страна да развият своите лидерски умения, да изградят нови контакти и да станат част от мрежа, която подкрепя личния и професионалния успех, отбелязват организаторите. Те обясняват още, че след завършване на програмата участничките могат да се присъединят към Алумни клуба на Съвета на жените в бизнеса в България - платформа за продължаващо взаимодействие и обмен на опит.

"Вярваме, че всяка жена носи в себе си потенциал за лидерство. С "Лидерска академия 2025/2026" ние за пореден път ще дадем на участничките инструментите, знанията и вдъхновението, от които имат нужда, за да разгърнат напълно този потенциал", коментира Екатерина Панайотова, заместник-директор "Банкиране на дребно" в "УниКредит Булбанк" и главен изпълнителен директор на "УниКредит Кънсюмър Файненсинг", която отговаря за програмата в рамките на Съвета на жените в бизнеса в България. Тя подчерта, че и тази година участничките ще могат да разчитат както на висококачествени обучения, така и на възможността за пряк контакт с изявени професионалисти от Управителния съвет на Съвета на жените в бизнеса в България.