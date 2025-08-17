Повечето виенчани изразяват готовност да пазаруват в неделя, сочи ново проучване

Затворените в неделните дни магазини често предизвикват объркване сред посетителите на страни като Австрия и Германия, а дебатът за работното време продължава, особено в периодите около Коледа и летните отпуски.

Мнозинството жители на Виена посочват в рамките на ново проучване, че с удоволствие биха пазарували в неделя, най-вече хранителни продукти, информира австрийският в. "Стандард". Сред показващите такава готовност преобладават младите хора, които по-често пазаруват и онлайн.

Сред жителите на австрийската столица 63 процента посочват, че биха пазарували в неделя, като 23 процента биха се възползвали от такава възможност винаги, а 40 процента - от време на време, сочи проучването на университета "Йоханес Кеплер" в Линц.

Анкетираните, подкрепящи по-гъвкавата работа на магазинната мрежа, очакват повече спокойствие при пазаруването, посочват примерите на други европейски градове, и виждат в това нови възможности за сектора на търговията на дребно, който се сблъсква с финансови затруднения. Сред участниците в анкетата 54 процента биха искали да пазаруват в неделя хранителни стоки, в на второ място застават дрогерийните стоки, като 27 процента пък биха си купили и нови дрехи в този ден.

Останалите 37 процента от участниците, които не виждат необходимост магазините да работят седем дни в седмицата, посочват, че свободната неделя е културно богатство, а служителите в магазините също имат право на общ неработен ден. Неделята не е за супермаркети и модни вериги, а на семейството и други начини за прекарване на свободното време, според тях.

Изключение от правилото да не се работи в неделя в момента има само за търговските обекти по гарите, а големите вериги, които печелят добре от денонощните бензиностанции, не показват желание да се конфронтират с църквата и синдикатите в името на либерализиране на правилата, отбелязва "Стандард". Същевременно заради високите добавки към заплатите и допълнителното компенсиране на неделния труд разходите за поддържане на търговските обекти отворени в неделя често надвишават приходите. Има опасеният също така, че неделни работни часове биха отблъснали евентуални служители, макар че търговията е един от най-големите работодатели в Австрия, а оставащата слаба покупателна способност не позволява бързи експерименти.