Турският външен министър обсъди срещата в Аляска и войната в Украйна с руския и украинския си колега

Турският външен министър Хакан Фидан обсъди по телефона снощи срещата Тръмп-Путин в Аляска и войната в Украйна с руския си колега Сергей Лавров, както и с украинския си колега Андрий Сибиха, предаде Анадолската агенция.

Според турски дипломатически източници Фидан и Лавров са разговаряли за усилията за приключване на войната между Русия и Украйна, включително срещата на американския президент Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска този петък.

Фидан е посочил, че се надява процесът, започнат в Аляска, да доведе до траен мир с участието на Украйна. Той е подчертал, че Турция е готова да допринесе за процеса.

Фидан е обсъдил срещата в Аляска и с украинския външен министър, като е подчертал, че трайният мир може да бъде постигнат чрез процес, включващ Украйна. По думите му предстоящата среща между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Тръмп във Вашингтон на 18 август ще бъде изключително важна. Той е потвърдил и готовността на Турция да участва в процеса.