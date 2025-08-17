Турция отбелязва 26-ата годишнина от разрушителното земетресение в Мармара, което отне живота на над 17 хиляди души и рани над 43 хиляди

Днес на разсъмване в турските градовеКоджаели, Ялова, Гьолджюк и Истанбул се състояха възпоменателни церемонии по случай 26-ата годишина от разрушителното земетресение през 1999 г., което разтърси райoна на Мармара, населяван от близо 30 милиона жители, съобщава турското издание "ТРТ Хабер".

Много от следите от земетресението със сила 7,4 и епицентър Гьожлджюк от 17 Август 1999 година, което по официални данни отне живота на 17 480 и рани 43 953 души, бяха заличени, но болката в сърцата на милиони хора от кошмара на природното бедствие остава вече 26 години.

Стотици граждани се включиха във възпоменателните церемонии, които се състояха в градовете Коджаели, Сакария, Гьолджюк и Ялова, които са най-пострадалите селища в земетресението. Събитието бе определено от специалистите тогава като ”бедствието на века “. В тези селища има паметници на загиналите, пред които се състояха церемониите днес.

Във възпоменателните церемонии се включиха представители на местните власти, депутати и граждански организации. Изнесоха се молитви за упокой на загиналите, рецитираха се стихове. Произнесоха се речи, в които се подчерта солидарността и взаимопомощта, проявени по време на природното бедствие.

Паметниците на загиналите в земетресението бяха отрупани с цветя. Точно в 3:02 часа на разсмъване, когато преди 26 години земетресението разтърси района, карамфили полетяха в морето край Гьолджюк, епицентърът на земетресението, в което загинаха и хиляди моряци от намиращата се там военноморската база. По-късно базата бе преместена.

Възпоменателни церемонии се състояха и в Авджълар, районът, който най-силно пострада в Истанбул, тъй като 270 души загубиха живота си, а стотици бяха ранени. Разрушени бяха над 3000 жилища и близо 500 предприятия.

Според доклад от 2010 г. на Парламентарната разследваща комисия, създадена за разследване на риска от земетресения и определяне на предпазни мерки, които трябва да се вземат при управление на земетресенията ,,земетресението е оставило без дом приблизително 200 000 души, засегнало е живота и бъдещето на близо 16 млн. души в една или друга степен". Само в Истанбул са загинали 454 души, 1800 са ранени, а близо 41 000 жилищни сгради и над 3000 училищни сгради са били повредени".

Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) заяви в изявление, че Турция често се сблъсква с природни бедствия поради своята тектонична, сеизмична, топографска и климатична структура.

"Невъзможно е да се предотвратят земетресенията, но е възможно да се смекчат потенциалните им щети чрез превантивна подготовка и подходящо поведение по време на земетресение. Още веднъж изказваме съболезнованията си на опечалените семейства и на нашата скъпа нация и нека Бог се смили над нашите граждани, които загубиха живота си при бедствия, особено земетресението в Мраморно море на 17 август. Нека не забравяме не само този ден, но и реалността на земетресенията в нашата страна", се посочва в изявление на АФАД, поместено на страницата в социалната мрежа Next Sosyal.

ПРОЕКТЪТ ГРАДСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕОДОЛЯВА ЩЕТИТЕ

Турското правителство в сътрудничество с Администрацията за жилищно развитие на Турция (TOKİ) и други институции реализира в продължение на няколко години проекта градска трансформация. Той цели замяна на старите, нестандартни сгради с нови, укрепени специално срещу земетресения. Чрез този проект в последните години до голяма степен се били преодолени щетите от земетресението от 1999 г., посочват експертите.

Междувременно, по данни на специалиста по управление на бедствия доц. д-р Бюлент Йозмен, преподавател в катедра „Строително инженерство“ на Инженерния факултет на университета Гази, през изминалите 26 години от августовското земетресение в Турция са регистрирани 448 000 земетресения с магнитуд над 7. Това означава, че средно на всеки 6,5 години Турция се разтърсва от земетресение над 7 по Рихтер, отбелязва "ТРТ Хабер".