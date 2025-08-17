Концертът „Таралеща с Мерудия“ събира двете групи на 22 август. Събитието е в „Маймунарника“, София, съобщават организаторите.

„Под гаснещото слънце на август и с достатъчно количество морски пясък събран между пръстите, ви предлагаме една класическа българска рецепта за преглъщане края на лятото – „Таралеща с Мерудия” – един концерт на две банди съчетаващи автентичен български фолклор с ямайски такъв“, гласи поканата за събитието.

В група „Таралеща“ са Митко Таралежков - вокал и китара, Александър Михайлов – саксофон и кавал, Дани Огнянов – бас, Илко Градев – акордеон и клавир, Бат‘ Невен Кидеров – перкусии, и Асен Хайдутов – барабани.

„Мерудия“ е създадена през 2007 г. Стилът съчетава реге с българска, африканска и други фолклорни традиции. През октомври 2016 г. излиза едноименният, дебютен дългосвирещ албум на групата. Веселин Йовчев (Весо) е вокалист.

/ДД