site.btaКонцертът „Таралеща с Мерудия“ събира двете групи на 22 август
Концертът „Таралеща с Мерудия“ събира двете групи на 22 август. Събитието е в „Маймунарника“, София, съобщават организаторите.
„Под гаснещото слънце на август и с достатъчно количество морски пясък събран между пръстите, ви предлагаме една класическа българска рецепта за преглъщане края на лятото – „Таралеща с Мерудия” – един концерт на две банди съчетаващи автентичен български фолклор с ямайски такъв“, гласи поканата за събитието.
В група „Таралеща“ са Митко Таралежков - вокал и китара, Александър Михайлов – саксофон и кавал, Дани Огнянов – бас, Илко Градев – акордеон и клавир, Бат‘ Невен Кидеров – перкусии, и Асен Хайдутов – барабани.
„Мерудия“ е създадена през 2007 г. Стилът съчетава реге с българска, африканска и други фолклорни традиции. През октомври 2016 г. излиза едноименният, дебютен дългосвирещ албум на групата. Веселин Йовчев (Весо) е вокалист.
/ДД
/ТС/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина