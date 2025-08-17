Подробно търсене

Концертът „Таралеща с Мерудия“ събира двете групи на 22 август

Концертът „Таралеща с Мерудия“ събира двете групи на 22 август
Концертът „Таралеща с Мерудия“ събира двете групи на 22 август
Концертът „Таралеща с Мерудия“ събира двете групи на 22 август, визия – организатори
София,  
17.08.2025 11:55
 (БТА)

Концертът „Таралеща с Мерудия“ събира двете групи на 22 август. Събитието е в „Маймунарника“, София, съобщават организаторите.

„Под гаснещото слънце на август и с достатъчно количество морски пясък събран между пръстите, ви предлагаме една класическа българска рецепта за преглъщане края на лятото – „Таралеща с Мерудия” – един концерт на две банди съчетаващи автентичен български фолклор с ямайски такъв“, гласи поканата за събитието.

В група „Таралеща“ са Митко Таралежков - вокал и китара, Александър Михайлов – саксофон и кавал, Дани Огнянов – бас, Илко Градев – акордеон и клавир, Бат‘ Невен Кидеров – перкусии, и Асен Хайдутов – барабани.

„Мерудия“ е създадена през 2007 г. Стилът съчетава реге с българска, африканска и други фолклорни традиции. През октомври 2016 г. излиза едноименният, дебютен дългосвирещ албум на групата. Веселин Йовчев (Весо) е вокалист.

/ДД

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

30.05.2023 11:53

Групите „Таралеща“ и „Джендема“ ще имат първи общ концерт

Групите „Таралеща“ и „Джендема“ канят всички малки и пораснали деца на празничен концерт по случай деня на детето. Забавления за три поколения с огнено шоу, рисунки на лица на деца, бирен блус, рок енд рол и балканско реге ще зарадват децата от всички възрасти на 1 юни в „Маймунарника“, разказват организаторите.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:05 на 17.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация