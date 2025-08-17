"Вила Ямбол" търси инженери, счетоводител и технически кадри в производството, каза изпълнителният директор Красимир Аврамов

Квалифицирани инженери, счетоводител и технически кадри в производството са добре дошли да работят във "Вила Ямбол". Това каза в интервю за БТА Красимир Аврамов, изпълнителният директор и главен енолог на винарската изба, която има 100-годишна традиция, по повод мярката "Избирам България" на Министерството на труда и социалната политика.

Съчетаваме традиции с иновации не само в производството на вино, а и при подготовката и обучението на кадри, посочи Аврамов. По думите му вратите на "Вила Ямбол" са отворени и за висококвалифицирани технолози, въпреки че избата е сформирала перфектен екип в това направление. Търсят се също електротехници, мотокаристи, но недостиг от тези кадри има като цяло у нас, отбеляза той.

100 години традиции в производството на вино

Тази година "Вила Ямбол" отпразнува 100-годишен юбилей, което я превръща в един от най-старите производители в Южна България. Наследник е на някогашния "Винпром Ямбол". Избата управлява близо 10 000 дка земя и работи с над 15 винени сорта. През годините избата е спечелила близо 500 международни отличия.

"Най-високият ни клас вина са Vineyards Selection. Серията ни "Кабиле", носеща името на тракийския античен град край Ямбол, е сред най-награждаваните родни марки на световни конкурси. Серията "Вила Ямбол" пък е най-продаваната сред качествените вина в България", допълни Аврамов.

"Стараем се да съчетаваме традиции със съвременност. Тази приемственост ни помага да сме толкова успешни и да се задържаме толкова години като лидер на пазара на вината у нас, както и да печелим отличия, които да прославят България по света като един от производителите на най-качествени вина", отбеляза той.

Около 70 процента от продукцията на "Вила Ямбол" е предназначена за вътрешния пазар, а 30 на сто от вината са за износ, каза още изпълнителният директор. Според него у нас се правят и предлагат изключително качествени вина, а модата в "залитането" по вносни вина започва постепенно да отминава.

"Например ако сме във Франция, нашите вина с това качество, биха имали поне 10 пъти по-висока цена. Не само, че българските вина не отстъпват по качество, а и в повечето случаи то е по-добро. Доказателство за това са конкурсите, на които нашите вина побеждават френските", каза още Красимир Аврамов.

Олимпийски шампиони във винопроизводството

Стараем се да участваме само в най-престижните и известни в света винени конкурси. Единият е Vinalies Internationales във Франция, който се организира от Съюза на френските енолози. Другият е брюкселският конкурс – Concours Mondial de Bruxelles, който е пътуващ и тази година се проведе в Китай. Така наградите не са ни самоцел, а имат тежест. През последните седем години "Вила Ямбол" обира отличията на всички престижни конкурси, подчерта изпълнителният директор.

Шест златни отличия от общо 11 награди тази година за винарски изби от България в конкурса Vinalies Internationales във Франция са за "Вила Ямбол", подчерта той. "От тези шест златни отличия имаме два големи златни медала – това е равносилно на олимпийска титла. Никоя изба в България до момента не е печелила толкова", посочи още Красимир Аврамов.

Големите златни медали бяха присъдени на тероарното вино Vineyards Selection Тенево (купаж от Мерло, Каберне Фран и Пети Вердо, реколта 2019) и на Kabile Резерва Сира, 2019. Това е поредното голямо отличие за Vineyards Selection Тенево, което преди няколко години е отличено като най-добро червено вино в света на Concours Mondial de Bruxelles.

По думите му постижението е впечатляващо, като се има предвид строгия подбор на изключително взискателното жури на Vinalies Internationales, особено при оценката на вина от добре познати и утвърдени френски сортове. Около една трета от експертите са французи. В тазгодишното жури участваха специалисти от 26 различни държави, а подадените проби бяха общо 2683 от 26 страни, припомни той.

Тази година беше особено силна за нас и на Concours Mondial de Bruxelles, където поставихме рекорд с 10 спечелени медала. От тях отново имаме два големи златни медала, и двата за вина от сорта Сира – Vineyards Selection Тополица 2019 г. и Каbile Резерва Сира 2019. Общо 375 международни експерти от 56 националности дегустираха 7165 проби от 49 държави. България спечели общо 33 медала, т.е. една трета от медалите са за "Вила Ямбол". А само 1% от пробите са оценени с голям златен медал, подчерта Аврамов.

Инвестиции не само в технологии, а и в обучението на кадри

Във "Вила Ямбол" работят около 150 служители при целогодишна заетост. Зад успеха стои освен добро менажиране на процеса и лично участие във всеки етап от него, както и затвореният цикъл на производство, смята Красимир Аврамов. Затова в активната кампания проверява лично между 300 и 500 вина всеки ден по два пъти.

"Дегустираме, гледаме, аз лично определям с колегите купажите. Водя колегите технолози и по лозята – те знаят още когато видят една лозова пъпка, точно колко чепки ще има и кога долу-горе ще узрее спрямо времето. Освен това следим всички новости в бранша в световен мащаб, внедряваме ги и ги мултиплицираме. Инвестираме много и в техника", разказва още той.

Професионалният му път е изцяло посветен на виното. Завършил е Университета по хранителни технологии в Пловдив, специалност "Вино и високоалкохолни напитки". През 1988 г. започва работа във "Винпром Ямбол" (днес "Вила Ямбол") като технолог и преминава през всички управленски нива. Има множество специализации в чужбина – Франция, Италия, Испания, Южна Африка, Чили и други страни. Обиколил е десетки винени дестинации по света.

По думите му технолози в сферата в България има много, но малко са добрите специалисти, а в това отношение "Вила Ямбол" е сред "късметлиите". Винарската изба е "ковачница на кадри", залага се на много добро обучение. Добрите специалисти предопределят 15 процента от качеството на виното, разказва Аврамов.

За да се направи едно добро вино, са нужни три компонента – първият и основният е гроздето, от него зависят 70 процента от качеството на виното. Другите 30 процента се разпределят поравно, по 15 на сто, между технологията и специалистите. Ако един от тези три компонента липсва, хубаво вино не може да стане, отбеляза изпълнителният директор на "Вила Ямбол".

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.