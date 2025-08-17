Исмаил Синанджи спечели първото издание на Земен Рън

Близо 200 бегачи в трите дистанции се включиха в първото издание на Земен Рън 2025, каза за БТА Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика (БФЛА). Исмаил Синанджи финишира първи при мъжете, а Николай Николов втори. Мая Русева спечели състезанието при жените.

Той добави, че още преди няколко месеца са направили обход на местностите и са подбрали трасетата, по които да преминат участниците.

"Трасетата са не само предизвикателство за участниците, но и са много интересни. Те ще преминат от шосеен пробег към планински и черен път в района на два манастира", каза още Бонов.

Това е и целта на състезанията от веригата Рън България, коментира още представителят на БФЛА. Бегачите да преминават през местности, които са емблематични за градовете домакини, допълни той. От създаването на инициативата през 2019 градовете вече са 30, в които се е състояло състезанието.

Антон Бонов коментира, че наред с имена като Мая Русева, Таня Димитрова или Милка Михайлова, в дистанциите са се включили и много деца и родители. В старта от 1.2 км тича и кметът Михаил Златанов. Той каза за БТА, че личният пример е от изключително значение. Златанов пробяга дистанцията заедно с Антон Бонов и народния представител и футболен съдия Стефан Маринов. Златанов допълни, че не пропуска възможност да спортува и това не е нещо ново за него. С приоритет на работата му е и развитието на спорта в Община Земен, като в момента се извършва основен ремонт на градския стадион. Кметът изказа благодарност относно подкрепата в организацията на първото издание на Земен Рън 2025 на Българска федерация по лека атлетика.

В центъра на града, в близост до старта, са подредени пана с ликовете и постиженията на български лекоатлети. Изложбата е посветена на 100–годишнината на спорта лека атлетика. Мобилната експозиция е гостувала в цялата страна, каза още Антон Бонов.

За най–малките бе проведен модул детска лека атлетика, която беше позиционирана пред Пенсионерски клуб Земен.