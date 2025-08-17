Фестивалът на фолклорната носия в Жеравна ще се състои от 22-ри до 24 август в местността Добромерица

Фестивалът на фолклорната носия – Жеравна 2025 ще се проведе от 22 до 24 август в местността Добромерица, съобщиха от пресцентъра на Община Котел. Над 30 каба гайди ще дадат началото на събитието, което всяка година събира хиляди посетители, облечени в традиционни носии.

В програмата са включени концерти на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“, ансамбъл „Странджа“, Нелина, Петя Панева и „100 каба гайди“, както и нестинарски игри, народни борби и надигравания под открито небе. Ще се проведат конкурси за автентични носии. Вечерите ще бъдат изпълнени с песни и хора̀.

На 22 август от 20:00 ч. е официалното откриване с връчването на годишното отличие „Апостол на българщината“.

Фестивалът се провежда с партньорството на Министерството на туризма. Пълната програма и подробности са достъпни на официалната фейсбук страница на фестивала.

Фестивалът на фолклорната носия се провежда по традиция през първата събота и неделя след празника Голяма Богородица. Той е създаден през 2008 година по идея на Христо Димитров – продуцент, хореограф и режисьор на Национален фолклорен ансамбъл „Българе“.