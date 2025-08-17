Загинал е един човек, 40 са ранени при пътни произшествия в страната през изминалото денонощие

site.btaЗагинал е един човек, 40 са ранени при пътни произшествия в страната през изминалото денонощие
Един човек е загинал и 40 са ранени при 31 тежки пътни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на своя сайт.
В София са станали три тежки произшествия и 15 леки пътни инцидента, при които има един загинал и двама ранени.
При сравнение с реалните данни за загиналите (275 души) през същия период на 2024 г., през настоящата година се отчитат с 13 по-малко загинали участници в движението по пътищата. От началото на 2025 г. 262 души са загубили живота си при пътни произшествия, а 5244 са ранени, съобщават от МВР.
/РИ/
