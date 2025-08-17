Съперникът на Лудогорец в турнира Лига Европа с лека победа в първенството на Република Северна Македония, треньорът се оплаква от терена

Актуалният шампион на Република Северна Македония по футбол Шкендия (Тетово) постигна рутинна победа в местното първенство – 3:1 като гост на Македония (Гьорче Петров) и очаква с повишено настроение Лудогорец идния четвъртък.

Първата среща от плейофния кръг на турнира Лига Европа ще се играе на 21-и август от 21.00 часа на стадион "Тоше Проески" в Скопие, а реваншът е на 28-и този месец от 20.30 часа на Хювефарма Арена в Разград. Победителят от тази двойка влиза в единната групова фаза на турнира, а загубилият ще продължи в Лигата на конференциите. Лудогорец беше отстранен от Ференцварош за да стигне до тук, докато Карабах (Азербайджан) записа две победи над отбора от Тетово.

Гостите от Шкендия откриха резултата още преди да са изминали 10 минути, когато се разписа Фитон Адеми. В 53-ата минута преднината на гостите беше удвоена, след като Ендрит Красничи се разписа от дузпа.

Сенегалското крило Фабрис Тамба направи резултата класически в 67-ата минута, след като засече подаване от 38-годишния ветеран и капитан на отбора Бесарт Ибраими. Все пак домакините от Македония (Гьорче Петров) върнаха едно попадение чрез Дарко Глишич в добавеното време на срещата.

Така с втората си победа от два мача и голова разлика 8:2 Шкендия отново оглави класирането в първенството на Република Северна Македония, като със същите точки са Вардар (Скопие) и Струга Трим-Лум.

Победата беше приета спокойно от старши треньора Йетон Бечири, който обаче изрази недоволството си от състоянието на терена, на който се е играла срещата с Македония (Гьорче Петров). И призна, че е направил доста промени и ротации в състава, за да запази основни футболисти за мача с Лудогорец в четвъртък.

"Доволен съм, защото постигнахме целта си. Дойдохме да спечелим трите точки и успяхме в това. Нормално е да има ротации поради умора от изяви в Европа, всеки играч в този отбор на Шкендия заслужава шанс, минути, за да покаже качествата си. Много е важно да спечелим в първите 4-5 кръга, защото след това, когато започнат дългите пътувания до европейските купи, ще ни бъде още по-трудно. Затова трябва да съберем колкото се може повече точки до края на август“, каза Бечири.

Противникът им във 2-ия кръг приема съперниците си на стадион в своя квартал "Гьорче Петров", като тревната настилка изглежда добра, но явно отвътре ситуацията е съвсем друга.

"Изненадан съм как мач от Първа лига може да се играе на такъв терен. Тук публично призовавам хората, които са компетентни, да осъществяват контрол на всички терени, защото това противоречи на всякаква футболна логика... сега мачовете се излъчват на живо, въведена е ВАР-технология. А в същото време е невероятно на какъв терен излизаме – с толкова висока трева, с дупки, които пряко влияят на качеството на играта, но и на здравето на играчите. Трябваше да направя смяна на полувремето, защото един от нашите играчи се контузи, стъпвайки на дупка, каквито днес имаше много по игрището", завърши специалистът.