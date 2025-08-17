site.btaОт 26 до 28 септември ще продължи Street Music Fest тази година
От 26 до 28 септември ще продължи Street Music Fest тази година. Основната локация на третото издание на фестивала е площад „Гина Кунчева", съобщават организаторите.
„Тази година разраснахме фестивалната програма, добавяйки миниконцерти на ключови места из центъра на есенна София, а догодина - ще готвим куп други изненади, за да оживим още повече столицата ни и да я изпълним с красота, музика, творчество. Ще надградим с още повече талантливи музиканти, с танцови и циркови пърформанси, майсторски класове в сферата на приложните изкуства, флашмоб и въобще – ще се постараем да превърнем този фестивален формат в традиция и истински празник за столичани“, коментират от екипа.
Както писа БТА, първият фестивал на уличната градски култура Street Music Fest бе от 19 до 21 май 2023 г. на площад „Славейков“.
