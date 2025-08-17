Подробно търсене

От 26 до 28 септември ще продължи Street Music Fest тази година
София,  
17.08.2025 12:52
 (БТА)

От 26 до 28 септември ще продължи Street Music Fest тази година. Основната локация на третото издание на фестивала е площад „Гина Кунчева", съобщават организаторите.

„Тази година разраснахме фестивалната програма, добавяйки миниконцерти на ключови места из центъра на есенна София, а догодина - ще готвим куп други изненади, за да оживим още повече столицата ни и да я изпълним с красота, музика, творчество. Ще надградим с още повече талантливи музиканти, с танцови и циркови пърформанси, майсторски класове в сферата на приложните изкуства, флашмоб и въобще – ще се постараем да превърнем този фестивален формат в традиция и истински празник за столичани“, коментират от екипа.     

Както писа БТА, първият фестивал на уличната градски култура Street Music Fest бе от 19 до 21 май 2023 г. на площад „Славейков“.

