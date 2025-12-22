НАП ще извършва дейности по годишно конфигуриране на системите, включително относно въвеждането на еврото, от 30 декември до 5 януари 2026 г.

В периода от 30 декември 2025 г. до 05 януари 2026 г. в Националната агенция за приходите (НАП) ще се извършват дейности по годишно приключване и архивиране на данни за 2025 г. и конфигуриране на информационните системи за работа през 2026 г., включително и дейности, свързани с въвеждане на еврото в България, съобщиха днес от приходната агенция на официалната си страница.

В тази връзка на 30.12.2025 г. в 12:30 часа ще бъде прекратена възможността да се извършват плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП, както и през виртуален ПОС на НАП.

Плащания, наредени към НАП в периода 01.01.2026 г. – 04.01.2026 г. ще постъпят по сметките на агенцията в Българска народна банка на 05.01.2026 г.

Във връзка с това здравноосигурителният статус няма да се актуализира в периода от 1 до 5 януари 2026 г. В този период информацията за здравноосигурителен статус, достъпна чрез електронната услуга от официалната интернет страница на НАП, ще бъде актуална по данни, приети в НАП към 31.12.2025 г., включително.

Лицата, с прекъснати към момента здравноосигурителни права могат да избегнат неблагоприятните последици от това, като платят дължимите здравни вноски до обяд на 30.12.2025 г. НАП обръща внимание, че за възстановяване на правата задължително преди плащането е необходимо да има подадена декларация Образец 7, въз основа на която да има изчислени задължения за здравно осигуряване. Информация дали има такива задължения може да се види чрез електронна услуга “Справка за задължения с възможност за плащане“ или в офис на НАП.

В периода след 12.30 ч. на 30 декември 2025 г. до 05 януари 2026 г. физическите и юридическите лица ще могат да ползват електронните услуги, предоставяни от НАП, с изключение на:

- подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС;

- подаване на искане за издаване на документ;

- потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК);

- плащане на задължения за данъци, осигурителни вноски и задължения подлежащи на принудително събиране чрез електронните услуги на НАП;

- подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

- подаване на заявление за промяна на избора за осигуряване от допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" и в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" и във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69”;

- промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през електронната услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“.

Допълнителна информация може да се получи на сайта на приходната агенция: https://nra.bg/ или на телефона на Информационния център на НАП: 0700 18 700, на цена съобразно тарифата на съответния оператор.