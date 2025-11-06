Печалбата на "Комерцбанк" спада с 7,9 на сто през третото тримесечие, опровергавайки очакванията за ръст

Нетната печалба на германската банка "Комерцбанк" (Commerzbank) е намаляла с 7,9 на сто през третото тримесечие на годината до 591 млн. евро, в сравнение с 642 млн. евро за същия период на миналата година, предаде "Ройтерс". Резултатът е под очакванията на анализаторите, които прогнозираха печалба от 659 млн. евро.

От банката посочват, че разходите са се увеличили с 5 на сто заради по-високи персонални разходи. "Комерцбанк", която се стреми да отблъсне потенциално поглъщане от италианската "УниКредит" (UniCredit), е подала заявление за ново обратно изкупуване на акции на стойност до 600 млн. евро.

Освен това институцията повиши прогнозата си за нетен доход от лихви през 2025 г. до 8,2 млрд. евро спрямо предишните 8 млрд. евро.