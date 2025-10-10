site.btaОт 11 до 17 октомври ще бъде въведена временна организация на движението по магистрала „Струма“
От 11 до 17 октомври ще бъде въведена временна организация на движението по магистрала „Струма“, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). С цел подобряване на отводняването през посочените дни ще бъдат извършвани дейности в часовия интервал от 8:00 ч. до 16:00 ч. в участъка при пътен възел Долна Диканя – в двете платна за движение, уточняват още от агенцията.
По време на изпълнение на ремонтните работи временно ще се ограничава движението в изпреварващата и аварийната лента на магистралата в двете посоки, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.
От АПИ призовават участниците в движението да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
От 23 септември до 26 септември, беше ограничен достъпът до аварийните ленти на магистрала „Струма“ заради почистване на облицовани окопи. С дейността бе подобрена възможността за отводняване на пътното съоръжение.
