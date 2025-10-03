Подробно търсене

Част от хората в курортното селище Елените отказват да се евакуират, каза главен комисар Захари Васков

Николай Трифонов, Александра Крумова
Част от хората в курортното селище Елените отказват да се евакуират, каза главен комисар Захари Васков
Част от хората в курортното селище Елените отказват да се евакуират, каза главен комисар Захари Васков
Оперативният щаб заседава във връзка с усложнената метеорологична обстановка и предприеманите действия от структурите на министерството. На снимката: директорът на Главна дирекция "Национална полиция" главен комисар Захари Васков. Снимка: Никола Узунов/БТА
София,  
03.10.2025 16:15
 (БТА)

Част от хората в курортното селище Елените отказват да се евакуират, каза пред журналисти главен комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция „Национална полиция“ след заседанието на оперативния щаб във връзка с усложнената метеорологична обстановка.

На Елените ситуацията и към момента е много сложна, продължава да вали много сериозно. От засегнатите хотели общо около 50 човека – гости и персонал на хотела – предстои да бъдат евакуирани. Част от гостите са се преместили на безопасни, според тях, места на горни етажи. Отказват да се евакуират. В момента колеги на място извършват дейности по преговори с тях, за да бъдат евакуирани, обясни главен комисар Васков. Той апелира гражданите да спазват указанията на органите на реда.

Вчера след срещата незабавно беше разпоредено на всички областни дирекции по места да обърнат на плановете при бедствия и аварии най-вече за наводненията. Да се създадат екипи за денонощно наблюдение на критичните места, каза още главен комисар Васков.

Навсякъде има екипи на полицията, които са в готовност при необходимост да се евакуират хора, заяви той. По думите му тази сутрин са евакуирани 30 души в Царево, но те вече са по домовете си, защото опасността е преминала.

По-рано днес министри от правителството представиха актуална информация за ситуацията в наводнените места в Бургаско и обявиха мерки за справяне с щетите от бедствието. 

 

/БИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

03.10.2025 16:29

В област Бургас работят 18 екипа с над 50 служители, най-критична е обстановката в Елените, каза комисар Калоян Дончев

На територията на област Бургас работят 18 екипа с над 50 служители, каза пред журналисти началникът на Националния оперативен център към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) комисар Калоян Дончев след заседанието на оперативния щаб във връзка с усложнената метеорологична обстановка.
03.10.2025 16:25

Екипи на Областно пътно управление извършват оглед на инфраструктурата в община Царево заради щети от наводненията

Екипи от Областно пътно управление Бургас извършват оглед на цялата инфраструктура в региона на община Царево, за да оценят състоянието ѝ и да бъдат набелязани последващи действия за възстановяването ѝ. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:30 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация