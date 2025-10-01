Нито една пенсия няма да бъде променяна, намалявана или спирана, каза пред пенсионери в Граф Игнатиево управителят на НОИ Весела Караиванова

Националният осигурителен институт (НОИ) и Законът за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ) гарантират доходите на пенсионерите от достойния им труд, както е предвидено в закона и винаги в полза на лицата, каза управителят на НОИ Весела Караиванова на среща с възрастни хора в село Граф Игнатиево. Тя беше категорична, че нито една пенсия няма да бъде променяна, намалявана или спирана.

Пенсията ще бъде превалутирана в евро по официалния курс на БНБ, а на 1 януари е възможно да има промяна с някакъв евроцент, заради превалутирането в края на годината на вдовишките добавки и наследствените пенсии, обясни Весела Караиванова. Тя подчерта, че това превалутиране се прави в полза на лицата. „Никой няма да загуби своя доход. Възможно е да получите повече, но няма да получите по-малко“, каза Караиванова пред пенсионерите. На възрастнете хора беше разяснено и как да се пазят от измами при превалутирането и при смяната на парите.

Весела Караиванова припомни, че възрастните хора са построили България и са дали своя труд за бъдещето на младото поколение. По думите й това са хора от „златната възраст“, защото са активни и социално полезни с мъдрите си съвети и успехите, които са постигнали - всеки в своята област. Колкото една институция е по-близо до хората, толкова информираността на обществото е по-добра и по-лесно се разбират политиките на правителството и финансовите възможности на публичния ресурс, добави тя.

Весела Караиванова посети Клуба на пенсионера в село Граф Игнатиево заедно с експертен екип от Териториалното поделение на НОИ в Пловдив по повод Международния ден на възрастните хора. Традиционно НОИ се среща на 1 октомври с възрастни хора в пенсионерски клубове и други институции, за да им засвидетелства подкрепа и уважение. Събитието е и част от националната кампания на НОИ, с която гражданите се информират за процеса на превалутиране на плащанията, осъществявани от института.

Управителят на НОИ подари на пенсионерите от Граф Игнатиево озвучителна ток колона за нуждите на пенсионерския клуб за бъдещи културни прояви.