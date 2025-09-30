Общинският съвет в Невестино взе решения за продажба на недвижими имоти в село Ваксево на днешното си заседание.

Съветниците одобриха предложение на кмета на община Невестино Димитър Стаменков бъде продаден урегулиран поземлен имот в с. Ваксево с площ от 926 кв. метра. За целта те възложиха на кмета да извърши продажбата чрез публичен търг с тайно наддаване. Утвърдената пазарна оценка на имота е 14 940 лв., като в сумата не са включени местен данък в размер на 3% от продажната цена и други разноски в размер на 150 лева. Прието бе и предложение да бъде продаден недвижим имот в с. Ваксево на собствениците, които са построили в него полумасивна жилищна сграда, изградена чрез отстъпено право на строеж. Общинските съветници утвърдиха пазарната оценка на недвижимия имот – частна общинска собственост, в размер на 10 161 лева. С решението си те възложиха на кмета да издаде заповед и да сключи договор за продажбата.

Съветниците дадоха съгласие собствениците на двуетажна масивна жилищна сграда, изградена чрез отстъпено право на строеж, да закупят имот от 724 кв. м, в който е построена. Те утвърдиха и пазарна оценка в размер на 7057 лева. С решението си съветниците възложиха на кмета да издаде заповед и да сключи договор за продажбата със собствениците на сградата.

На заседанието бяха одобрени изменения в Публичния устройствен план на Община Невестино в селата Еремия и Смоличано и бе дадено съгласие от общинския поземлен фонд да бъдат предоставени на наследници два имота, намиращи се в землището на с. Мърводол.

Общинският съвет в Невестино прие междинна оценка на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Невестино 2021 – 2027 година. Целта на междинната оценка е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от реализацията на Плана за интегрирано развитие на общината. Оценката следва да направи необходимите изводи и препоръки за подобряване на управлението и координацията по изпълнение на заложените цели и приоритети за оставащия период на неговото действие до 2027 година.