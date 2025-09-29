Общинският съвет в Угърчин ще разгледа предложение за актуализация на капиталовите разходи по бюджета за 2025 година. Точката е част от проекта за дневен ред, публикуван на сайта на администрацията.

Актуализираните капиталови разходи към 1 юли т.г. са приети с решение на Общинския съвет на 29 юли, но след тази дата са се наложили някои промени по утвърдените обекти в капиталовата програма след получени трансфери по инвестиционната програма за общински проекти, компенсирани промени по обектите, финансирани от целевата субсидия за капиталови разходи, и появила се нужда от утвърждаване на нови обекти, финансирани със собствени средства. Това е посочено в докладната на вносителя на предложението – кметът на Угърчин Станимир Петков.

Получените трансфери по инвестиционната програма за общински обекти са за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Каленик (над 1,2 млн. лв.), рехабилитация и реконструкция на общински път Бежаново – Ъглен – Драгана (малко над два млн. лв.), реконструкция на външен водопровод от разпределителни шахти при резервоарите на гр. Угърчин до напорен резервоар на село Драгана (над 2,5 млн. лв.).

„След окончателното разпределение на сумите по отделните обекти, финансирани от целевата субсидия за капиталови разходи, беше подадена заявка за зареждане на средствата от министерството. Заложеният обект „Рехабилитация на общински път към вилна зона на с. Лесидрен към язовир „Сопот” беше разделен на три части според вида работа – строително-монтажни работи, строителен надзор и оценка на съответствието. Това налага актуализацията му. Крайната обща сума за обекта е в размер на 657 219 лв. Това означава, че от целевата субсидия ще остане неизползвана сума в размер на 22 781 лв. За да се усвои напълно цитираната сума, се актуализира в нов обект с наименование „Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари на територията на гр. Угърчин, община Угърчин”, е допълнено в докладната на кмета Петков.

Той предлага в капиталовата програма да бъдат добавени и два нови обекта, финансирани със собствени средства в размер на малко повече от 12 500 лв.

Съветниците ще разгледат и докладна за почистване на земеделските земи от дървесна и храстова растителност от местното население. Предложеният ценоразпис е: дърва за огрев от широколистни меки - 20 лв./пр. куб. м; дърва за огрев от твърди широколистни – 24 лв./пр. куб. м; дърва за огрев от негорско дървесни видове – 15 лв./пр. куб. м; вършина – 6 лв./пр. куб. м, като цените са без ДДС.

Други точки от дневния ред са свързани с продажба на поземлен имот в село Голец – частна общинска собственост; деактуване на общински поземлен имот в село Лесидрен; учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Пробуда – 1927 г.” – село Кирчево на част от помещение в общински имот; заявление от жител на с. Кирчево за отпускане на еднократна финансова помощ за частично заплащане на лечение. Предвидени са питания, становища и предложения на граждани.