Пътят София – Варна край Севлиево e затворен за движение заради произшествие

Кореспондент на БТА в Габрово Радослав Първанов
БТА, Полицейска линия
Севлиево,  
26.09.2025 15:08
 (БТА)

Пътят София – Варна край Севлиево e затворен за движение поради възникнало произшествие. Това потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово. 

По първоначална информация става дума за пътнотранспортно произшествие между автомобил и велосипедист. Инцидентът е станал след в ранния следобед в района на няколко големи предприятия и Бензиностанция „Еко“. 

От МВР потвърдиха за БТА, че велосипедистът е починал. 

Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево. 

/ТНП/

Към 15:42 на 26.09.2025 Новините от днес

