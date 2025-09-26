Пътят София – Варна край Севлиево e затворен за движение заради произшествие

site.btaПътят София – Варна край Севлиево e затворен за движение заради произшествие
Пътят София – Варна край Севлиево e затворен за движение поради възникнало произшествие. Това потвърдиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово.
По първоначална информация става дума за пътнотранспортно произшествие между автомобил и велосипедист. Инцидентът е станал след в ранния следобед в района на няколко големи предприятия и Бензиностанция „Еко“.
От МВР потвърдиха за БТА, че велосипедистът е починал.
Полицията информира, че има осигурен обходен маршрут през град Севлиево.
/ТНП/
