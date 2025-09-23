Прогноза за времето

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В крайните източни райони ще има ниска облачност, а в сутрешните часове на отделни места в низините и намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8° и 13°, по черноморското крайбрежие - между 14° и 18°, за София - около 9°.

Атмосферното налягане е и ще остане по-ниско от средното за месеца.

Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд все още над източните райони ще има ниска облачност. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 28°.

По Черноморието в часовете до обяд ще има ниска облачност, но след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 24°. Температурата на морската вода е 22°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 16°.

В четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще започне да нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат с 3 до 5 градуса. Облачността ще се увеличи и на места в Западна България и в югоизточните райони ще има валежи, предимно слаби. В петък ще бъде ветровито, с умерен, в Източна България и временно силен вятър от изток и североизток. Над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, в западната половина и в югоизточните райони, ще има валежи от дъжд. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 19° и 24°, а минималните - между 10° и 15°.(НИМХ)