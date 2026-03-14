Филип Кръстев с асистенция, Гьозтепе на българския треньор Станимир Cтоилов изпусна победата в последната минута

Българският национал Филип Кръстев се отличи с голово подаване за Гьозтепе (Измир), но воденият от Станимир Стоилов отбор завърши само 2:2 с Аланияспор у дома в 26-ия кръг на турската Суперлига.

Така „жълто-червените“ от Измир остават без победа в шести пореден мач, събират с днешната точка 43 и се нареждат на 5-о място. С една под тях е Башакшехир, който беше победен с 0:3 от Галатасарай.

Домакините откриха резултата още 7-ата минута, след като Жуан довкара спасена от вратаря на гостите дузпа. Наказателният удар за домакините дойде от фаул на бившия футболист на Берое гаюс Макута, който фаулира Антъни Денис. Вратарят Пауло Виктор отрази удара на Жуан, но нямаше шанс при добавката. В 15-ата обаче румънският национал Янис Хаджи изравни след чудесно изпълнение на свободен удар и при този резултат завърши първата част.

Кръстев се появи на терена в 57-ата минута на мястото на Алексис Антунеш и само две минути по-късно подаде за 2:1 – гол, който беше реализиран от Жандерсон. Кръстев пое топката в средата на терена и от място намери Жандерсон, който се вклини в защитата на гостите. Българинът можеше да вкара в 71-ата минута, но пропусна след подаване на Жандерсон. В 90-ата минута обаче гостите от Аланияспор стигнаха до равенството, след като Ибрахим Кая се възползва от подаване на Фидан Атълъ. Дълбоко в добавеното време можеше да стане и 3:2 за Гьозтепе, но Жандерсон този път пропусна да прати топката във вратата.