Хамбургер ШФ и Кьолн си тръгнаха с по една точка от последния съботен мач в Бундеслигата

Атанас Василев
Хамбургер ШФ и Кьолн си тръгнаха с по една точка от последния съботен мач в Бундеслигата
Хамбургер ШФ и Кьолн си тръгнаха с по една точка от последния съботен мач в Бундеслигата
Снимка: Gregor Fischer/dpa via AP
Хамбург,  
14.03.2026 21:48
 (БТА)

Хамбургер ШФ и Кьолн завършиха 1:1 в среща от 26-ия кръг на Бундеслигата, противопоставила два отбора от средата на класирането. И двата гола паднаха преди почивката, а серията на гостите без победа се увеличи до шест мача.

Началните етапи на този мач със сигурност не бяха подходящи за екшън в праймтайма в събота вечер, но Саид Ел Мала почти вдъхна живот на мача в средата на полувремето, когато стреля от дясно по диагонала, но защитникът Джордан Торунарига спаси домакините от Хамбург, подложил тяло, за да избие.

В 39-ата минута обаче домакините откриха, след като Вилиам Микелбренсис напредна и подаде зад защитата, а ловък прехмърлящ удар на Фабио Виейра се спря в далечния ъгъл, оставяйки Марвин Швебе без шансове да спаси.

Шест минути по-късно дойде отговорът на Кьолн, почти мигновено чрез Ел Мала. Исак Бергман Йоханесон беше близо до гол в началото, когато ударът му беше париран от Даниел Хойер Фернандес и от получения корнер Ел Мала се вмъкна зад вратата и вкара   глава изравняващия гол.

Треньорът на Кьолн Лукас Квасниок опита да спечели мача и направи доста промени, пускайки нови и свежи нападатели, но пространствата не бяха използвани, а и домакините нямаха аргументи за повече.

 Равенството оставя Кьолн само на точка над мястото за плейофите за оцеляване – 13-и с 25, докато Хамбургер ШФ е 10-и с 30.

Футболен шампионат на Германия, срещи от 26-ия кръг:

Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен    1:1
Борусия Дортмунд - Аугсбург         2:0
Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм     1:0
Хофенхайм - Волфсбург               1:1
Хамбургер ШФ - Кьолн                1:1

неделя:
Вердер Бремен - Майнц
Фрайбург - Унион Берлин 
Щутгарт - РБ Лайпциг

от петък:
Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули   2:0

Байерн Мюнхен води в класирането с 67 точки, пред Борусия Дортмунд е с 58. 
Следват Хофенхайм с 50 точки, Щутгарт и РБ Лайпциг с по 47, Байер Леверкузен с 45 и други.

/АВ/

