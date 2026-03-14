Хамбургер ШФ и Кьолн си тръгнаха с по една точка от последния съботен мач в Бундеслигата

Хамбургер ШФ и Кьолн завършиха 1:1 в среща от 26-ия кръг на Бундеслигата, противопоставила два отбора от средата на класирането. И двата гола паднаха преди почивката, а серията на гостите без победа се увеличи до шест мача.

Началните етапи на този мач със сигурност не бяха подходящи за екшън в праймтайма в събота вечер, но Саид Ел Мала почти вдъхна живот на мача в средата на полувремето, когато стреля от дясно по диагонала, но защитникът Джордан Торунарига спаси домакините от Хамбург, подложил тяло, за да избие.

В 39-ата минута обаче домакините откриха, след като Вилиам Микелбренсис напредна и подаде зад защитата, а ловък прехмърлящ удар на Фабио Виейра се спря в далечния ъгъл, оставяйки Марвин Швебе без шансове да спаси.

Шест минути по-късно дойде отговорът на Кьолн, почти мигновено чрез Ел Мала. Исак Бергман Йоханесон беше близо до гол в началото, когато ударът му беше париран от Даниел Хойер Фернандес и от получения корнер Ел Мала се вмъкна зад вратата и вкара глава изравняващия гол.

Треньорът на Кьолн Лукас Квасниок опита да спечели мача и направи доста промени, пускайки нови и свежи нападатели, но пространствата не бяха използвани, а и домакините нямаха аргументи за повече.

Равенството оставя Кьолн само на точка над мястото за плейофите за оцеляване – 13-и с 25, докато Хамбургер ШФ е 10-и с 30.

Футболен шампионат на Германия, срещи от 26-ия кръг: Байер Леверкузен - Байерн Мюнхен 1:1 Борусия Дортмунд - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Франкфурт - Хайденхайм 1:0 Хофенхайм - Волфсбург 1:1 Хамбургер ШФ - Кьолн 1:1 неделя: Вердер Бремен - Майнц Фрайбург - Унион Берлин Щутгарт - РБ Лайпциг от петък: Борусия Мьонхенгладбах - Санкт Паули 2:0 Байерн Мюнхен води в класирането с 67 точки, пред Борусия Дортмунд е с 58. Следват Хофенхайм с 50 точки, Щутгарт и РБ Лайпциг с по 47, Байер Леверкузен с 45 и други.