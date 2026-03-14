Цигуларката Мила Георгиева свири за първи път във Велико Търново с цигулка "Страдивариус" от златния период на лютиера

Цигуларката Мила Георгиева свири в Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново с цигулка „Страдивариус“ от златния период на лютиера. Това беше първото ѝ концертно гостуване в града, което се състоя по проекта „Колекция Stradivarius“ – един от най-престижните акценти на Европейски музикален фестивал. Нейни партньори на сцената бяха музикантите от Оркестър Cantus Firmus, създаден през 2002 г. от Васил Димитров, с които я свързва дългогодишно творческо сътрудничество.

Мила Георгиева представи програма с барокова и класическа музика, и танго. Публиката в залата чу произведения на Моцарт, Вивалди, Росини и Пиацола, а накрая изпрати музикантите с бис и бурни аплодисменти.

Пред публиката бе разказано, че цигулката на Мила Георгиева е изработена преди повече от 300 години, а историята е загадъчна. Според данните на аукционна къща Tarisio в края на ХХ век инструментът става притежание на регионалната банка Landeskreditbank Baden Württemburg със седалище в Щутгарт, която купува цигулката през 1988 г. Така става част от инструментариума на водещия симфоничен оркестър в града. Шансът да свири на тази реликва българката получава преди близо четвърт век, след като заема позицията на първи концертмайстор на Симфоничния оркестър на Радио Щутгарт.

Проявата бе част от Европейски музикален фестивал – Велико Търново, финансиран от Европейския съюз чрез инструмента „Следващо поколение ЕС“ – „Мета-култура: Велико Търново“.

БТА припомня, че на 4 декември 2025 г., като част от Европейския музикален фестивал в старата българска столица, гостува пианистът Людмил Ангелов.