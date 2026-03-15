На демонстрация в Рим срещу правителството и войната в Иран горяха плакати с лика на Мелони

Около 20 000 души участваха в демонстрация в Рим срещу войната в Иран и срещу политиката на италианското правителство, съобщиха местни медии, цитирани от АПА. По време на протеста бяха изгорени плакати със снимки на министър-председателя Джорджа Мелони и на министъра на правосъдието Карло Нордио.

Демонстрацията, организирана по инициатива на леви партии и движения, премина под лозунги срещу „ограничаващото свободите правителство и войната“. По време на шествието бяха хвърлени и димки.

Полицията съобщи, че е идентифицирала демонстрантите, които са изгорили изображенията на двамата политици.

Протестът беше насочен и срещу планираната съдебна реформа на правителството, по която италианските избиратели ще гласуват на референдум на 22 и 23 март.

Съдебната реформа е ключов елемент от програмата на Мелони

Съдебната реформа е сред основните точки в политическата програма на дясната коалиция на Мелони, която управлява Италия от октомври 2022 г.

Планираните промени предвиждат преструктуриране на съдебната система, като кариерата на прокурорите бъде отделена от тази на съдиите, така че в бъдеще да не е възможно преминаване между двете функции. Предвижда се също органите за самоуправление на съдебната власт да бъдат разделени – отделно за съдиите и отделно за прокурорите.

Според правителството реформата цели по-голяма прозрачност, независимост и ясно разграничение на ролите в наказателното производство. Властите аргументират промяната с необходимостта да се избегнат конфликти на интереси и прекалено тясна връзка между съдии и прокурори.

Реформата обаче среща силна съпротива от страна на Националната асоциация на магистратите (ANM) – основния синдикат на съдиите и прокурорите в Италия. Организацията предупреждава, че разделянето може да отслаби независимостта на съдебната система и да постави прокуратурата под по-силен контрол на изпълнителната власт.

Асоциацията създаде комитет, който води кампания в страната с призив избирателите да гласуват с „не“ на референдума. Опозиционните партии също критикуват планираните промени.