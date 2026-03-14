Ница взе важна победа срещу Анже в Лига 1

Тимът на Ница победи Анже с 2:0 при гостуването си в двубой от 26-ия кръг на френската Лига 1. Първото полувреме завърши без голове, а в 65-ата минута Мелвен Бард отбеляза първото попадение за тима от Лазурния бряг. Ница успя да задържи преднината си до края на мача, а в добавеното време Ели Уаи вкара и второ попадение. Така тимът спечели ценни три точки.

Ница е на 14-о място в класирането с 27 точки, като има вече 8 повече от първия тим под чертата - Оксер. Анже е на 11-о място с 32 точки.



Френско първенство по футбол, двубои от 26-ия кръг в Лига 1:

Лориен - Ланс 2:1 Анже - Ница 0:2 по-късно днес: Монако - Брест неделя: Страсбург - ФК Париж Льо Авър - Олимпик Лион Мец - Тулуза Рен - Лил Пари Сен Жермен - Нант отложен от петък: Олимпик Марсилия - Оксер 1:0 В класирането води Пари Сен Жермен с 57 точки, пред Ланс с 56, следван от Олимпик Марсилия 49, Олимпик Лион с 46, Рен с 43 и Лил с 41. Монако е на 7-о място с 40 точки и други.