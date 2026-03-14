Подробно търсене

Ница взе важна победа срещу Анже в Лига 1

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Luis Vieira
Анже,  
14.03.2026 21:57
 (БТА)

Тимът на Ница победи Анже с 2:0 при гостуването си в двубой от 26-ия кръг на френската Лига 1. Първото полувреме завърши без голове, а в 65-ата минута Мелвен Бард отбеляза първото попадение за тима от Лазурния бряг. Ница успя да задържи преднината си до края на мача, а в добавеното време Ели Уаи вкара и второ попадение. Така тимът спечели ценни три точки.

Ница е на 14-о място в класирането с 27 точки, като има вече 8 повече от първия тим под чертата - Оксер. Анже е на 11-о място с 32 точки. 


Френско първенство по футбол, двубои от 26-ия кръг в Лига 1:

Лориен - Ланс                   2:1
Анже - Ница                     0:2   

по-късно днес:
Монако - Брест

неделя: 
Страсбург - ФК Париж
Льо Авър - Олимпик Лион
Мец - Тулуза
Рен - Лил

Пари Сен Жермен - Нант      отложен

от петък:
Олимпик Марсилия - Оксер         1:0

В класирането води Пари Сен Жермен с 57 точки, пред Ланс с 56, 
следван от Олимпик Марсилия 49, Олимпик Лион с 46, 
Рен с 43 и Лил с 41. Монако е на 7-о място с 40 точки и други.

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:45 на 14.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация