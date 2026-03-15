Формула 1 отложи състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия заради конфликта с Иран

Състезанията от Формула 1 в Бахрейн и Саудитска Арабия, планирани за април, няма да се състоят по график заради конфликта с Иран, съобщиха организаторите на шампионата, цитиарани от Ройтерс и ДПА.

В изявление президентът и главен изпълнителен директор на „Формула 1“ Стефано Доменикали посочи, че решението е взето след внимателна оценка на ситуацията в Близкия изток.

„Макар това да беше трудно решение, за съжаление то е правилното на този етап, като се има предвид настоящата ситуация в региона. Очакваме с нетърпение да се върнем при нашите партньори веднага щом обстоятелствата позволят“, заяви Доменикали.

От Формула 1 уточниха, че Гран при на Бахрейн, планирано за 12 април на пистата „Сахир“, както и Гран при на Саудитска Арабия, насрочено за 19 април в Джеда, няма да се проведат през април. В изявлението не се използва думата „отмяна“, което оставя възможност състезанията да бъдат проведени по-късно през сезона.

Първоначално през 2026 г. бяха предвидени 24 състезания, но след решението календарът временно се свива до 22 старта, ако надпреварите не бъдат пренасрочени.

Междувременно беше съобщено, че са били разглеждани алтернативни варианти, включително провеждане на състезания в Португалия или на пистата „Имола“ в Италия. В крайна сметка обаче е било преценено, че организирането на заместващи състезания в толкова кратък срок не е възможно.

Така в календара на шампионата ще има петседмична пауза между Гран при на Япония на 29 март и състезанието в Маями на 3 май.

Сезонът във Формула 1 започна миналия уикенд в Австралия, а второто състезание е насрочено за днес в Китай.

Според анализатори най-реалистичните възможности за пренасрочване на надпреварите в Бахрейн и Саудитска Арабия са традиционната лятна пауза в началото на август или краят на сезона през декември. Провеждането на състезания през август обаче изглежда малко вероятно заради високите температури и факта, че този период е предвиден за почивка на отборите и пилотите.

От своя страна организаторите в двете държави изразиха подкрепа за решението.

Главният изпълнителен директор на Международната писта в Бахрейн шейх Салман бин Иса Ал Халифа заяви, че страната напълно подкрепя решението на Формула 1 и очаква отново да посрещне състезанието, когато условията позволят.

Председателят на Саудитската федерация по автомобилизъм и мотоциклетизъм принц Халид бин Султан Ал-Абдула Ал-Файсал също заяви, че федерацията уважава решението и ще продължи тясното си партньорство с „Формула 1“.

Решението е взето на фона на ескалиралото напрежение в Близкия изток, след като в края на февруари Израел и САЩ започнаха военни действия срещу Иран, а Техеран отвърна с удари срещу цели в региона, включително в Бахрейн и Саудитска Арабия.

Формула 2, в която се състезава българинът Никола Цолов, има предвидени тестове в Бахрейн в периода 25-27 март, които за момента са под голяма въпросителна.