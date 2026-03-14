Рая Цонева бе избрана за девойка „Кюстендилска пролет“ – 2026

Рая Цонева спечели конкурса и бе избрана за девойка „Кюстендилска пролет“ – 2026 в рамките на юбилейното 60-о издание на конкурса, организиран от Община Кюстендил. В тазгодишното издание участваха 14 момичета, които се представиха пред журито и публиката с ежедневни облекла, официални тоалети и фолклорни носии.

За първа подгласничка бе избрана Каролина Шаркова, а за втора – Габриела Кирилова.

Председател на петчленното жури бе актьорът Калин Сърменов. В състава му участваха още журналистът и академик Иван Границки, състезателката по художествена гимнастика Стефани Кирякова, творецът Наталия Йолова и Николина Петкова – носителка на титлата девойка „Кюстендилска пролет“ през 1973 година. Петкова обедини гласовете на всички носителки на титлата от 1966 г. до днес, които приеха поканата на Община Кюстендил.

Победителката Рая Цонева получи парична награда в размер на 500 евро. Каролина Шаркова бе отличена с 300 евро, а Габриела Кирилова – с 200 евро. Средствата са осигурени от Община Кюстендил. Всички участнички получиха предметни награди и ваучери за услуги, предоставени от спонсорите на конкурса.

Победителката в конкурса получи парична награда в размер на 500 евро, Каролина Шаркова получи 300 евро а Габриела Кирилова 200 евро, подсигурени от Община Кюстендил. Всички участнички получиха предметни награди и ваучери за услуги от спонсорите на конкурса.

Преди обявяването на победителките на сцената се качиха част от носителките на титлата през годините. Водещ на събитието бе Драгомир Драганов. В празничната програма участваха местните изпълнители Симона Петрова – Мона, Петя Миленова, Александра Борисова, трио „Идна“ и вокална група „Калпазани“. Хореографията на спектакъла бе дело на Васил Василев, а ръководеният от него ансамбъл „Осогово“ също се включи в програмата. За настроението на публиката се погрижи и певицата Михаела Маринова.

На 21 март – официалният празник на Кюстендил – новоизбраната девойка Рая Цонева и нейните подгласнички Каролина Шаркова и Габриела Кирилова ще приемат от своите предшественички символите на града – минералната вода, плодовете и хляба, които олицетворяват здравето, плодородието и благоденствието.

По традиция ще бъде отслужен и тържествен молебен за здраве. Празничната програма ще продължи с концерт „Нови звуци на българския фолклор“ от 12:00 часа, а от 12:30 часа ще започне празнично шествие от площад „Велбъжд“ до местността Хисарлъка.

Традицията за тържественото посрещане на пролетта в Кюстендил води началото си от древни времена. През 1966 г. е поставено началото на избора на девойка „Кюстендилска пролет“, който се счита за първия конкурс за красота в България, посочват от Община Кюстендил.