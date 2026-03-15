Подробно търсене

Гутериш предупреди за риск от опустошение в Южен Ливан след израелските удари

Бойчо Попов
Гутериш в Бейрут. Снимка: Lebanese Presidency press office via AP
Бейрут,  
15.03.2026 01:44
 (БТА)

Генералният секретар на Организацията на обединените нации (ООН) Антониу Гутериш изрази тревога от последиците от израелските въздушни удари в Ливан и предупреди за риск от нова ескалация, след като приключи визитата си на солидарност в Бейрут, предаде ТАСС.

По време на посещението си ръководителят на ООН заяви, че е потресен от мащаба на разрушенията в страната.

„Станахме свидетели на мащабни разрушения в Ливан и се опасявам, че южната част на страната може да се превърне в безжизнена пустиня, а южните предградия на Бейрут да бъдат подложени на нови бомбардировки, които да доведат до пълното им разрушение“, заяви Гутериш, цитиран от правителствената пресслужба.

Той подчерта, че военната ескалация е довела до нарушаване на суверенитета на Ливан и призова за незабавно прекратяване на бойните действия.

„Полагаме големи усилия, за да спрем тази война“, добави генералният секретар на ООН.

В същото време Гутериш призова шиитското движение Хизбула да спазва решението на ливанското правителство за концентриране на всички оръжия в ръцете на държавата, като част от усилията за възстановяване на държавния контрол и стабилността в страната.

/БП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:16 на 15.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация