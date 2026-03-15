Швейцария отказа на два американски военни самолета да прелетят над страната заради Закона за неутралитета

Бойчо Попов
Пресфото-БТА снимка: Минко Чернев, архив
Берн,  
15.03.2026 00:45
 (БТА)
Швейцарското правителство съобщи, че е разгледало искания от американски военни и правителствени самолети за прелитане над територията на страната и, позовавайки се на Закона за неутралитет, е отказало разрешение за два военни полета, свързани с конфликта около Иран. В същото време са били одобрени три други полета, предаде Ройтерс.

В изявление на правителството се посочва, че Законът за неутралитета забранява прелитания на страни, участващи в конфликт, когато те имат военна цел, свързана с бойните действия.

„Разрешени са хуманитарни и медицински транзити, включително транспортирането на ранени лица, както и прелитания, които не са свързани с конфликта“, се казва в съобщението.

Одобрените три искания се отнасят до два транспортни самолета и един технически самолет, уточниха швейцарските власти.

Швейцария също така предупреди, че бъдещи искания за прелитане ще бъдат отхвърляни, ако надхвърлят обичайния въздушен трафик или ако не може ясно да бъде установена целта на полета.
 
 
 

/БП/

Свързани новини

11.03.2026 17:15

Швейцарските власти казаха, че смъртоносният пожар в автобус е предизвикан от "маргинален човек и психично болен" мъж, който се е самозапалил

Пожарът в автобус, който вчера отне живота на 6 души и рани още 5 близо до град Фрибур в Швейцария по първоначална информация е бил предизвикан от 60-годишен "маргинален човек и психично болен" мъж, който се е самозапалил вътре в превозното средство, съобщиха днес властите на едноименния кантон, цитирани от Франс прес.
11.03.2026 16:39

Швейцария съобщи, че затваря посолството си в Техеран, но ще продължи да поддържа линия за комуникация между САЩ и Иран

Швейцария временно затваря посолството си в Техеран заради войната в Близкия изток и нарастващите заплахи за сигурността, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на швейцарското външно министерство.

