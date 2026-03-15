Швейцария отказа на два американски военни самолета да прелетят над страната заради Закона за неутралитета

Швейцарското правителство съобщи, че е разгледало искания от американски военни и правителствени самолети за прелитане над територията на страната и, позовавайки се на Закона за неутралитет, е отказало разрешение за два военни полета, свързани с конфликта около Иран. В същото време са били одобрени три други полета, предаде Ройтерс.

В изявление на правителството се посочва, че Законът за неутралитета забранява прелитания на страни, участващи в конфликт, когато те имат военна цел, свързана с бойните действия.

„Разрешени са хуманитарни и медицински транзити, включително транспортирането на ранени лица, както и прелитания, които не са свързани с конфликта“, се казва в съобщението.

Одобрените три искания се отнасят до два транспортни самолета и един технически самолет, уточниха швейцарските власти.

Швейцария също така предупреди, че бъдещи искания за прелитане ще бъдат отхвърляни, ако надхвърлят обичайния въздушен трафик или ако не може ясно да бъде установена целта на полета.





