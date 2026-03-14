Националът по спортна гимнастика Раян Радков получи най-висока оценка на кон с гривни на първенството на италианската Серия А2

Ива Кръстева
снимка: Красимир Кръстев/БТА (архив)
Биела, Италия,  
14.03.2026 20:37
 (БТА)

Националът по спортна гимнастика Раян Радков направи отлично представяне и във втория от трите турнира от италианската Серия А2, провел се в Биела.

Българинът отново получи най-високата оценка в изпълненията на кон с гривни - 13.350 точки, с което и този път оглави класирането на този уред.

В отборната надпревара Радков и тимът му SSD Campania 2000 Наполи спечелиха първото място в крайното подреждане с актив от 151.600 точки.

На 17 и 18 април той отново ще представя италианския клуб в последния турнир от шампионата, съобщават от БФ Гимнастика.

/ИК/

