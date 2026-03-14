Подробно търсене

Националният отбор на България по баскетбол за жени победи Украйна и си гарантира участие във втория етап на квалификациите за Евро 2027

Христо Бонински
Снимка: Боян Ботев/БТА (ПБ)
Пловдив,  
14.03.2026 21:10
 (БТА)

Баскетболният национален тим на България победи Украйна с 81:66 (22:10, 26:22, 21:15, 12:19) в Пловдив в квалификация за Евробаскет 2027 в зала "Колодрума" в Пловдив. Па този начин родният тим си гарантира право на участие във втория етап на квалификациите, тъй като отборът има 4 победи от 4 мача.

Това стана само три дни, след като тимът записа категоричен успех срещу Азербайджан. 

България направи много силна първа четвърт и с отлични изяви на Борислава Христова и Илияна Георгиева тимът поведе с 22:10.

Втората част бе по-равностойна, но на полувремето авансът на България беше вече 16 точки - 48:32.

Точна стрелба в третата четвърт показаха Карина Константинова и Борислава Христова, като тимът ни мина границата от 20 точки.

Украйна направи по-силна последна четвърт, но изоставането на гостите вече бе твърде голямо.

Най-резултатна за България бе Борислава Христова с 24 точки, като тя спечели 5 борби и добави 2 асистенции. Калия Хилсман се отчете с "дабъл-дабъл" - 21 точки и 11 борби, а Карина Константинова - 15. За Украйна Алина Ягупова също отбеляза 24. 

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:42 на 14.03.2026

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация