"Няма проблеми" с новия върховен лидер на Иран, заяви иранският външен министър

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви пред американска телевизия, че "няма проблеми" с новия върховен лидер Моджтаба Хаменей, който все още не се е появил публично няколко дни след назначаването си, предадоха Франс прес и Ройтерс.

"Има много подобни твърдения. Предполагам, че ще се убедят, че няма проблем с новия върховен лидер", заяви министърът пред MSNow в отговор на въпрос за състоянието на Хаменей, който беше ранен при удар.

"Той изпълнява задълженията си в съответствие с Конституцията и ще продължи да го прави", добави Арагчи.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви вчера, че новият върховен лидер на Иран е "ранен" и вероятно "обезобразен".

САЩ обявиха, че предлагат 10 милиона долара в замяна на информация, която ще позволи да се разбере къде се намират десет от най-висшите ирански лидери, сред които и Моджтаба Хаменей.

Единствената му публична проява досега беше съобщение, прочетено от водещ по държавната телевизия в четвъртък, в което той обеща да отмъсти за американските и израелските атаки.

Баща му, аятолах Али Хаменей, който управляваше страната от десетилетия, беше убит при първите удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.