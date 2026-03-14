Арсенал излъга Евертън в края, Нюкасъл се наложи над Челси

Тимът на Арсенал победи Евертън с 1:0 в последната минута на мача след грешка на вратаря Джордан Пикфорд. Националният вратар на Англия излезе неразчетено при центриране, като топката мина зад гърба му, Педро Хинкапие я подаде, а Виктор Гьоркереш вкара на празна врата. Дълбото в добавеното време тийнейджърът Макс Дауман вкара на празна врата за 2:0, след като Пикфорд излезе при изпълнение на корнер за Евертън и тимът загуби топката. Така Арсенал вече има 10 точки преднина пред Манчестър Сити на върха на класирането, но съперникът е с два мача по-малко. През първото полувреме Евертън бе по-добрият отбор на терена, като удар на Дуайт Макнийл срещна десния стълб на вратата на Давид Рая.

Отборът на Нюкасъл победи Челси с 1:0 в Лондон в мач от 30-ия кръг на английската Висша лига. Антъни Гордън вкара за "свраките" още в 18-ата минута след асистенция на Джоузеф Уилък. "Сините" направиха почти всичко възможно след почивката, за да изравнят, но не успяха да стигнат поне до точка. Челси остава извън Топ 4 като има 48 точки, Нюкасъл е девети с 42, като това беше сериозен бонус за тима, който през седмицата ще гостува на Барселона в реванш от Шампионската лига.



Първенство на Англия по футбол, мачове от 30-ия кръг на Висшата лига:

Бърнли - Борнемут 0:0 Съндърланд - Брайтън 0:1 Арсенал - Евертън 2:0 Челси - Нюкасъл 0:1 по-късно днес: Уест Хям - Манчестър Сити утре: Кристъл Палас - Лийдс Манчестър Юнайтед - Астън Вила Нотингам - Фулъм Ливърпул - Тотнъм в понеделник: Брентфорд - Уулвърхямптън Арсенал води в класирането на Висшата лига с 70 точки, пред Манчестър Сити с 60. Следват Манчестър Юнайтед и Астън Вила с по 51, Челси и Ливърпул с по 48 и други.