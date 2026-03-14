"Искам да видя амбициран отбор в плейофите срещу ЦСКА", каза старши треньорът на волейболния Берое Мирослав Живков

Старши треньорът на волейболния Берое Мирослав Живков коментира пред БТА победата над Славия, даде оценка за представянето на тима през редовния сезон в Супер волей и сподели очакванията си за предстоящите двубои с ЦСКА от четвъртфиналите на пейофната фаза.

Наставникът сподели, че мачът със Славия не е бил никак лесен, въпреки победата с 3:0 гейма, защото при евентуално изравняване на резултата за 1:1 нервите биха били изцяло в старозагорци. "Генералният проблем бе, че ние трябваше на всяка цена да победим, за да затвърдим петото място, след всички перипетии, през които преминахме. Реално имаме два загубени мача през сезона, когато сме били в пълен състав и то ги загубихме с 3:2 след загуби с по две точки в тайбрека - от Левски и от Дея спорт. във всички останали срещи не играха ключови волейболисти, но това не е оправдание. Хубаво е, че спечелихме този задължителен мач и ще имаме една седмица, в която да работим агресивно", каза треньорът.

Той посочи, че за днешната среща Мартин Мечкаров и Велизар Чернокожев не са били в оптимално състояние, а отборът е загубил един от важните си играчи в лицето на Пламен Шекерджиев, което прави вариациите на пост 4 малко.

Относно представянето на тима в редовния сезон на Супер волей и петата позиция Мирослав Живков каза:

"Моята амбиция и желание бе да бъдем в зоната на медалите, но трябва да бъда обективен, преди да бъда взискателен. Това пето място е добра изходна позиция в плейофа, защото всяка друга позиция би го направила по-труден. Ако имаме характер, амбиция и покажем своята класа, може да изиграем страхотни мачове срещу четвъртия ЦСКА".

Мирослав Живков определи шансовете на двата тима в четвъртфиналите като равни и подчерта, че Берое не е изиграл най-силните си мачове срещу ЦСКА към момента. "Ако имаме самочувствие и присъствие, можем да победим. Ние сме хората, които пропуснахме моменти в първенството и изиграхме страхотни мачове. Искам да видя много амбициран отбор в тези срещи. Това ще бъде моята задача. Ако реализираме труда, който сме положили и покажем присъствие на духа ще направим добри мачове", каза старши треньорът на волейболния Берое пред БТА.