Овиедо надви Валенсия в ЛаЛига, но остана на последното място

Овиедо надви Валенсия с 1:0 в мач от 28-ия кръг на испанското първенство по футбол и записа първа победа от шест мача, но остана на последно място в класирането. Отборът от Астурияс спечели за четвърти път през сезона и има 21 точки, а намиращият се над чертата на изпадащите Елче е с пет повече.

Единственият гол падна след половин час игра, когато Давид Костас получи топката в наказателното поле и я изстреля под напречната греда. За 30-годишния централен защитник на Овиедо това бе първо попадение от началото на сезона в ЛаЛига. Домакините стигнаха до още едно през втората част, но то бе отменено.

Валенсия не създаде нито едно чисто положение и допусна 12-а загуба, която оставя "прилепите" на 13-а позиция с 32 точки.

Двубои от 28-ия кръг в първенството на Испания по футбол: Овиедо - Валенсия 1:0 Жирона - Атлетик Билбао 3:0 Атлетико Мадрид - Хетафе 1:0 по-късно днес: Реал Мадрид - Елче неделя: Майорка - Еспаньол Барселона - Севиля Бетис - Селта Виго Реал Сосиедад - Осасуна понеделник: Райо Валекано - Леванте от петък: Алавес - Виляреал 1:1 Барселона води в класирането с 67 точки, следван от Реал Мадрид с 63, Атлетико Мадрид е с 57, Виляреал с 55, следват Бетис с 43, Селта Виго с 40 и други.