Овиедо надви Валенсия в ЛаЛига, но остана на последното място

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Miguel Oses, архив
Мадрид,  
14.03.2026 21:54
 (БТА)

Овиедо надви Валенсия с 1:0 в мач от 28-ия кръг на испанското първенство по футбол и записа първа победа от шест мача, но остана на последно място в класирането. Отборът от Астурияс спечели за четвърти път през сезона и има 21 точки, а намиращият се над чертата на изпадащите Елче е с пет повече.

Единственият гол падна след половин час игра, когато Давид Костас получи топката в наказателното поле и я изстреля под напречната греда. За 30-годишния централен защитник на Овиедо това бе първо попадение от началото на сезона в ЛаЛига. Домакините стигнаха до още едно през втората част, но то бе отменено.

Валенсия не създаде нито едно чисто положение и допусна 12-а загуба, която оставя "прилепите" на 13-а позиция с 32 точки. 

Двубои от 28-ия кръг в първенството на Испания по футбол:

Овиедо - Валенсия               1:0
Жирона - Атлетик Билбао         3:0   
Атлетико Мадрид - Хетафе        1:0

по-късно днес:
Реал Мадрид - Елче

неделя:
Майорка - Еспаньол 
Барселона - Севиля
Бетис - Селта Виго
Реал Сосиедад - Осасуна

понеделник:
Райо Валекано - Леванте

от петък:
Алавес - Виляреал               1:1

Барселона води в класирането с 67 точки, следван от Реал Мадрид с 63, Атлетико Мадрид е с 57, Виляреал с 55, следват Бетис с 43, Селта Виго с 40 и други.

/ИГ/

