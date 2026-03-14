Наполи направи пълен обрат и победи Лече в Серия "А"

Наполи направи пълен обрат през второто полувреме и спечели с 2:1 срещу Лече като домакин в мач от 29-ия кръг на италианското първенство по футбол. Така "небесносините" се доближиха на точка от втория в класирането на Серия "А" Милан.

Лече поведе чрез Ямил Зийберг в третата минута, но Наполи надигра съперника в останалата част от мача. Домакините владееха топката в 70% от времето и отправиха 12 точни удара, четири от които точни. Два от тях се превърнаха в голове.

Расмус Хьойлуд изравни резултата две минути след началото на второто полувреме, а Матео Политано се разписа на добавка 20 по-късно и "небесносините" стигнаха до 18-ата си победа, с която събраха 59 точки и една по-малко от Милан. Лидерът Интер е с 68, а Комо и Рома са с осем зад Наполи в надпреварата за четвъртото място.

Лече е 16-и с три точки над зоната на изпадащите.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 29-ия кръг: Наполи - Лече 2:1 Интер Милано - Аталанта 1:1 по-късно днес: Удинезе - Ювентус неделя: Верона - Дженоа Пиза - Каляри Сасуоло - Болоня Комо - Рома Лацио - Милан понеделник: Кремонезе - Фиорентина от петък: Торино - Парма 4:1 В класирането води Интер с 68 точки, следван от Милан с 60, Наполи с 59, Комо с 51, Рома с 51, Ювентус с 50, Аталанта с 47 и други.