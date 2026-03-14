Наполи направи пълен обрат и победи Лече в Серия "А"

Ивайло Георгиев
Снимка: Alessandro Garofalo/LaPresse via AP, архив
14.03.2026 20:59
 (БТА)

Наполи направи пълен обрат през второто полувреме и спечели с 2:1 срещу Лече като домакин в мач от 29-ия кръг на италианското първенство по футбол. Така "небесносините" се доближиха на точка от втория в класирането на Серия "А" Милан. 

Лече поведе чрез Ямил Зийберг в третата минута, но Наполи надигра съперника в останалата част от мача. Домакините владееха топката в 70% от времето и отправиха 12 точни удара, четири от които точни. Два от тях се превърнаха в голове. 

Расмус Хьойлуд изравни резултата две минути след началото на второто полувреме, а Матео Политано се разписа на добавка 20 по-късно и "небесносините" стигнаха до 18-ата си победа, с която събраха 59 точки и една по-малко от Милан. Лидерът Интер е с 68, а Комо и Рома са с осем зад Наполи в надпреварата за четвъртото място. 

Лече е 16-и с три точки над зоната на изпадащите.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 29-ия кръг:

Наполи - Лече                2:1   
Интер Милано - Аталанта      1:1

по-късно днес: 
Удинезе - Ювентус 

неделя:
Верона - Дженоа
Пиза - Каляри
Сасуоло - Болоня
Комо - Рома
Лацио - Милан

понеделник:
Кремонезе - Фиорентина

от петък:
Торино - Парма                4:1

В класирането води Интер с 68 точки, следван от Милан с 60, Наполи с 59, Комо с 51, Рома с 51, Ювентус с 50, Аталанта с 47 и други.

