Подробно търсене

Двама души са загинали, а трети е пострадал при катастрофа край Радомир

Кореспондент на БТА в Перник Милен Миланов
Снимка: БТА, архив
Радомир,  
14.03.2026 18:27
 (БТА)

Двама души са загинали, а трети е пострадал при катастрофа в пътната отсечка между радомирските села Червена могила и Друган. Това съобщи за БТА областният говорител на МВР Венцислав Алексов.

По първоначална информация катастрофата е станала в 13:30 часа между лек автомобил „Фолксваген Голф“ и „Шкода“, които са се ударили челно. В резултат на сблъсъка на място са загинали двама души, пътували във „Фолксваген“-а. Това са 72-годишният шофьор и жена, чиято самоличност все още не е установена. Пострадал е един човек от другия автомобил, който е с комоцио, допълни Алексов.

На място има екипи на пожарната и полицията. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:49 на 14.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация