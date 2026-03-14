Двама души са загинали, а трети е пострадал при катастрофа край Радомир

Двама души са загинали, а трети е пострадал при катастрофа в пътната отсечка между радомирските села Червена могила и Друган. Това съобщи за БТА областният говорител на МВР Венцислав Алексов.

По първоначална информация катастрофата е станала в 13:30 часа между лек автомобил „Фолксваген Голф“ и „Шкода“, които са се ударили челно. В резултат на сблъсъка на място са загинали двама души, пътували във „Фолксваген“-а. Това са 72-годишният шофьор и жена, чиято самоличност все още не е установена. Пострадал е един човек от другия автомобил, който е с комоцио, допълни Алексов.

На място има екипи на пожарната и полицията. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".