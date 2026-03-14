Ще се борим докрай за интегрирането на всяко дете в обществото, каза кметът на Кочани по повод годишнината от пожара в дискотека "Пулс"

Уверявам младите деца, пострадалите, че няма да спрем дотук, оттук започваме и ще се борим докрай, до излекуването на всеки белег и до връщането във функция на всяко дете и неговото интегриране в обществото. Това го дадох не като гаранция, а като клетва, каза днес кметът на община Кочани Владко Грозданов на панела „От опит до решения - ролята на общността, институциите и научените уроци“, който се проведе днес в Скопие в рамките на международна конференция "Институционални и клинични аспекти и решения след пожара в Кочани – една година по-късно", предаде МИА.

Пожарът в дискотека "Пулс" в Кочани, който избухна рано сутринта на 16 март 2025 г., бе предизвикан от пиротехнически средства по време на концерт. Загинаха 63 младежи, а над 200 получиха тежки наранявания. В различни държави бяха транспортирани 115 пострадали.

Грозданов, който е лекар, но и родител на пострадало при пожара дете, е бил свидетел на събитията в болниците в Кочани, Щип и Скопие. Той подчерта, че е имало голяма координираност на институциите, а лекарите и целият медицински персонал са били отдадени на каузата.

По думите му помощта на други държави в лечението на пострадалите е била изключително важна.

"Тези няколко часа, от 6 часа до 8-9 часа, докато не се вземе решението, че ще бъдат разпределяни по чужди държави, че чужди държави са отворили своите болници за нашите деца, тези три часа не знаех какво повече да си помисля. Нямаше каква повече мисъл да ми прехвръкне през главата, че просто с тази бройка, която идва към Скопие, как ще се справи държавата. Когато обявиха новината, че са отворени световните центрове за приемане на децата, сякаш слънцето изгря", каза Грозданов.

Той подчерта, че няма държава, която да може сама да се справи с такава трагедия и без чуждестранна помощ бройката на загиналите миналата година в Кочани щеше да бъде двойна.

В конференцията в Скопие днес участват висши държавни представители и медицински лица от Северна Македония и Европа. В конференцията взе участие и д-р Валентин Димитров, директор на Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов“.